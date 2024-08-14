Вестник Кавказа

Фура разорвала легковушку на юге Казахстана – есть жертвы

Фура разорвала легковушку на юге Казахстана – есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страшная автокатастрофа произошла в южной части Казахстана – о трагедии рассказали в полиции. В результате ДТП с участием большегрузного автомобиля погибли четыре человека.

Авария со смертельным исходом произошла в Туркестанской области, расположенной на юге Казахстана, подробности поведали в региональном департаменте полиции.

ДТП случилось на автомобильной трассе "Жетысай-Жибек-Жолы". Две машины – легковые "Жигули" и фура "Вольво" – столкнулись лоб в лоб.

От удара "легковушка" оказалась буквально разорвана на две части. Ехавшие в ней люди, а именно водитель и трое его пассажиров, получили не совместимые с жизнью травмы и умерли на месте, передает Sputnik Казахстан.

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