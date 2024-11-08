Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и "Камаз"

Автокатастрофа, жертвой которой стал человек, произошла сегодня днем в Ингушетии. На федеральной трассе столкнулись грузовик и легковая машина-иномарка.

Автоавария с летальным исходом случилась в Ингушетии, фото с места трагедии опубликовало МЧС республики.

Сигнал о ЧП был получен в 13.50 мск. Сообщалось, что на трассе "Кавказ" произошло ДТП. Уточнялось и место – в районе "Сада-Гиганта Ингушетия".

Прибыв туда, спасатели выяснили, что участниками аварии стали грузовая машина "Камаз" и легковой автомобиль "Тойота Камри".

От удара один человек получил не совместимые с жизнью травмы – он умер на месте. Еще один человек пострадал. Его вызволили из зажатого автомобиля и передали "скорой". Он госпитализирован в больницу в Сунже.