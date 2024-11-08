Вестник Кавказа

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и "Камаз"

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и "Камаз"
© Фото: МЧС Ингушетии
Автокатастрофа, жертвой которой стал человек, произошла сегодня днем в Ингушетии. На федеральной трассе столкнулись грузовик и легковая машина-иномарка.

Автоавария с летальным исходом случилась в Ингушетии, фото с места трагедии опубликовало МЧС республики.

Сигнал о ЧП был получен в 13.50 мск. Сообщалось, что на трассе "Кавказ" произошло ДТП. Уточнялось и место – в районе "Сада-Гиганта Ингушетия".

Прибыв туда, спасатели выяснили, что участниками аварии стали грузовая машина "Камаз" и легковой автомобиль "Тойота Камри".

От удара один человек получил не совместимые с жизнью травмы – он умер на месте. Еще один человек пострадал. Его вызволили из зажатого автомобиля и передали "скорой". Он госпитализирован в больницу в Сунже.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

Майнеры в Ингушетии растратили энергию, которой хватило бы горному району на год

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

В регионах СКФО планируют запретить майнинг криптовалют до 2031 года

Новый мэр избран в Назрани

Новый мэр избран в Назрани

Жена имама с детьми стали жертвами пожара в Ингушетии

Жена имама с детьми стали жертвами пожара в Ингушетии

Директора школы обвинили в хищении более 2 млн рублей в Ингушетии

Директора школы обвинили в хищении более 2 млн рублей в Ингушетии

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

В горах Ингушетии впервые нашли катакомбное захоронение

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Пятеро пострадали в столкновении трех машин в Ингушетии

Промышленное производство в Ингушетии выросло на 13% в 2024 году

Промышленное производство в Ингушетии выросло на 13% в 2024 году

Главврача подозревают в нецелевом расходовании нескольких миллионов рублей в Ингушетии

Главврача подозревают в нецелевом расходовании нескольких миллионов рублей в Ингушетии

Жители Сунжи обзаведутся новой зоной отдыха

Жители Сунжи обзаведутся новой зоной отдыха

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы