Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Автоавария произошла в Предгорном округе. Две иномарки столкнулись друг с другом. В больницу были доставлены два человека.

Две иномарки столкнулись друг с другом на встречной полосе в Ставропольском крае, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера утром недалеко от Железноводска в Предгорном округе. Водитель «Пежо» выехал на встречку и столкнулся с ехавшим «Ниссаном».

В результате аварии пострадали водители обеих автомобилей. Их доставили в пятигорскую больницу. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.