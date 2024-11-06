Вестник Кавказа

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла в Предгорном округе. Две иномарки столкнулись друг с другом. В больницу были доставлены два человека.

Две иномарки столкнулись друг с другом на встречной полосе в Ставропольском крае, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера утром недалеко от Железноводска в Предгорном округе. Водитель «Пежо» выехал на встречку и столкнулся с ехавшим «Ниссаном».

В результате аварии пострадали водители обеих автомобилей. Их доставили в пятигорскую больницу. По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

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