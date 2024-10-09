Количество жертв ДТП с автобусом увеличилось в Турции

Автобус с несколькими десятками пассажиров следовал в Каппадокию. В результате опрокидования транспортного средства погибли по меньшей мере шесть человек.

В Турции выросло до шести количество погибших в ДТП, произошедшем утром 18 октября в провинции Аксарай. Об этом сообщают местные власти.

По их информации, в результате того, что автобус опрокинулся, еще 25 человек получили ранения. Всех их отвезли в больницу.

Причины произошедшего на данный момент не установлены.

Напомним, автобус вез пассажиров из Балыкесира в Каппадокию по трассе Аксарай-Анкара. В какой-то момент транспортное средство перевернулось. По факту ДТП начато расследование.