На трассе под Актюбинском замерзали 35 иностранцев

Казахстанские спасатели минувшей ночью выручали из снежного плена автобус с иностранцами – он сломался на заметенной снегом дороге Самара – Шымкент, и в нем замерзали граждане Узбекистана и Таджикистана.

Минувшей ночью сотрудники МЧС Казахстана, продвигаясь по заметенной снегом трассе Самара – Шымкент, обнаружили в степи сломавшийся автобус, салон которого был полностью заполнен пассажирами.

"На трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области автобус с 38 пассажирами, уроженцами Узбекистана и Таджикистана, внезапно сломался"

- МЧС Казахстана

Людей пришлось срочно эвакуировать - спасатели доставили 35 человек в ближайшее к месту поломки село Иргиз, передает Sputnik Казахстан.

Больше всего пассажиры отказавшей техники страдали от холода – их сразу направили в пункт обогрева, где обогрели и накормили, добавили в ведомстве.