Заболевшую россиянку спас вертолет в горах Казахстана 

Во время восхождения в горах Алма-Атинской области стало плохо руководителю группы из России. Вертолетом на место были доставлены спасатели, пострадавшая госпитализирована.

Руководитель туристической группы из России почувствовала себя плохо во время восхождения в горах Казахстана. Были вызваны спасатели. Благодаря их оперативной работе спасателей и высококвалифицированным действиям, руководителю группы была оказана необходимая помощь, и ее успешно эвакуировали с помощью вертолета.

«Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета «Казависпас» спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала ее сотрудникам Центра медицины катастроф. Остальные гости продолжили свой маршрут»

– пресс-служба МЧС республики

Отметим, что восхождение в горные районы Алма-Атинской области требует не только физической выносливости, но и детальной подготовки. В условиях гор участники походов сталкиваются с низким уровнем кислорода, что может негативно сказаться на самочувствии, особенно у тех, кто не привык к высокогорью.

Исследования показывают, что подъем на высоту более 2500 метров может вызвать острые проблемы со здоровьем, такие как головная боль, слабость, тошнота и другие признаки горной болезни. Для руководителя туристической группы – гражданки РФ, вероятно, именно высокогорье оказало критическое воздействие на здоровье.