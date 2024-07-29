Международный туризм в Грузии повысил доходы страны на 5%

Грузия остается одним из популярных туристических направлений для многих стран. За полгода доходы от иностранных путешественников выросли на 5,2% и составили около 2 млрд долларов. Больше всего в Грузии потратились российские туристы.

За первое полугодие 2024 года Грузия получила от иностранных туристов почти 2 млрд долларов (172,2 млрд рублей). Это на 5,2% больше, чем за такой же период 2023 года. Информация появилась в материалах Нацбанка страны.

С апреля по июнь доходы от международного туризма дошли до 1,1 млрд долларов (86,1 млрд рублей), что на 8% больше показателей 2023 года. С начала этого года по март это число составило 800 млн долларов (68 млрд рублей).

Больше всего грузинское государство приняло туристов из России. Они потратили на курортах страны около 380 млн долларов (32 млрд рублей), затем идут турецкие туристы (278 млн долларов), путешественники из Европы и Англии (246 млн долларов), Израиля (175 млн долларов) и Азербайджана (78 млн долларов).

Несмотря на то, что общее количество международных путешественников в Грузии за полгода увеличилось на 5,6% (3 млн человек), число российских туристов снизилось на 8,7% (до 527 тыс человек) в сравнении с таким же периодом 2023 года.