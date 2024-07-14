Вестник Кавказа

Четыре жизни унесло ДТП в Атырауской области

Четыре жизни унесло ДТП в Атырауской области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельная автокатастрофа случилась на западе Казахстана сегодня, о трагедии рассказали в департаменте полиции Атырауской области. В результате погибли четыре человека, ехавшие в машине с российскими номерами.

Страшная авария произошла сегодня в Атырауской области Казахстана, рассказали в департаменте полиции региона.

ЧП случилось на трассе Атырау-Уральск. Машина Daewoo Nexia с номерами РФ вылетела на встречную полосу, по которой в этот момент двигался грузовик. Предварительно это произошло из-за того, что 38-летний водитель легковушки не справился с управлением.

От удара "Дэу" загорелась. Пламя полностью уничтожило автомобиль. Все ехавшие в нем люди – трое пассажиров и водитель – погибли на месте.

В полиции уточнили, что буквально за пару часов до трагедии автолюбителя-виновника аварии предупредили об опасности: его остановил патруль, который уличил лихача в нарушении ПДД. На мужчину оформили протокол. Очевидно, водитель не прислушался к голосу разума.

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