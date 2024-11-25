Дагестан окончательно лишился единственного горнолыжного курорта

В Дагестане закрылась единственная горнолыжная база. Руководство курорта ранее неоднократно сообщало о своем закрытии. База находилась в Акушинском районе.

Единственный на территории Дагестана горнолыжный курорт «Чиндирчеро» окончательно закрылся и больше не будет функционировать.

Руководители горнолыжной базы ранее неоднократно сообщали о том, что курорт перестанет принимать гостей в связи с его закрытием.

Стоит добавить, что база «Чиндирчеро» расположена возле села Гинта в Акушинском районе на высоте 2000-2500 м над уровнем моря. Она открыта с 2008 года.