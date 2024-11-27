Спецназ разогнал водометами демонстрантов у парламента в Тбилиси

В грузинской столице спецназ потеснил протестующих с помощью водометов. Протестная акция проходит рядом со зданием парламента республики.

В Тбилиси разогнали участников акции протеста на проспекте Руставели, прилегающему к зданию парламента Грузии.

При разгоне спецназ задействовал спецтехнику и водометы. После этого демонстранты разделись на группы. Часть из них разошлась по соседним улицам, а другая отступила далее по проспекту.

Напомним, митинги в Тбилиси не прекращаются шестой день. Они начались после объявления властей отложить до 2028 года старт переговоров о членстве в ЕС.