Вестник Кавказа

Спецназ разогнал водометами демонстрантов у парламента в Тбилиси

митинг в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице спецназ потеснил протестующих с помощью водометов. Протестная акция проходит рядом со зданием парламента республики.

В Тбилиси разогнали участников акции протеста на проспекте Руставели, прилегающему к зданию парламента Грузии.

При разгоне спецназ задействовал спецтехнику и водометы. После этого демонстранты разделись на группы. Часть из них разошлась по соседним улицам, а другая отступила далее по проспекту.

Напомним, митинги в Тбилиси не прекращаются шестой день. Они начались после объявления властей отложить до 2028 года старт переговоров о членстве в ЕС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1440 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МВД сообщило почти о 150 пострадавших правоохранителях на митингах в Тбилиси

МВД сообщило почти о 150 пострадавших правоохранителях на митингах в Тбилиси

Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

Зурабишвили заявила о необходимости новых выборов в Грузии

В &quot;Мечте&quot; сообщили об иностранцах на акциях протеста в Тбилиси

В "Мечте" сообщили об иностранцах на акциях протеста в Тбилиси

В МИД Грузии опровергли информацию о разрыве с ЕС

В МИД Грузии опровергли информацию о разрыве с ЕС

Призыв школьников на протесты осудила патриархия Грузии

Призыв школьников на протесты осудила патриархия Грузии

Премьер Грузии заявил о провале «майдана»

Премьер Грузии заявил о провале «майдана»

Протесты в Грузии: полиция задержала 34 человека

Протесты в Грузии: полиция задержала 34 человека

США обеспокоены шагами властей Грузии - Госдеп

США обеспокоены шагами властей Грузии - Госдеп

Минздрав Грузии озвучил число пострадавших в протесте

Минздрав Грузии озвучил число пострадавших в протесте

Протесты в Грузии. Когда азербайджанцы вернутся в Армению, а армяне в Карабах?

Протесты в Грузии. Когда азербайджанцы вернутся в Армению, а армяне в Карабах?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы