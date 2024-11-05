Вестник Кавказа

В Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек

В Турции перевернулся автобус, пострадали 30 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП произошло сегодня утром в Турции. Перевернулся автобус, следовавший из Аланьи в Бурсу. Пострадали десятки человек, один пассажир погиб.

Авария с междугородним пассажирским автобусом произошла сегодня в Турции, информирует агентство Anadolu.

"Следовавший по маршруту Аланья-Бурса автобус перевернулся у деревни Дербент, погиб 56-летний пассажир Нихат Юджелер"

– сообщение

ДТП случилось в провинции Эскишехир. В автобусе находились 44 человека, погиб один гражданин Турции, травмы при опрокидывании автобуса получили 30 человек, включая водителя. Все пострадавшие госпитализированы.

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