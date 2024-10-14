Вестник Кавказа

Российские туристы остаются в больнице после ДТП в Египте с автобусом

Российские туристы остаются в больнице после ДТП в Египте с автобусом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в больнице Суэца остаются 4 российских туриста. Ранее они получили травмы в аварии с участием автобуса, который перевернулся по пути в Каир.

Несколько россиян продолжают лечение в больнице Суэца после ДТП с участием автобуса. Она случилась 9 ноября в области Рас-Сидр в Египте, передали в российском посольстве.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца»

- посольство РФ в Египте

Служащие консульства постоянно контактируют с пострадавшими и стараются помогать во всем, отметили в сообщении.

Напомним, что туристический автобус двигался по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Каир и перевернулся. Внутри находилось около 30 российских граждан. По некоторым данным, травмировалось порядка 40 человек, включая граждан Армении, Казахстана и Египта.

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