Чартеры свяжут 10 городов России с Египтом

Компания "Уральские авиалинии" в конце этого месяца вернет в расписание чартеры в Египет. Вылеты будут осуществляться из 10 городов России.

Чартерные пассажироперевозки на египетские курорты ровно через две недели планирует восстановить российский авиаперевозчик "Уральские авиалинии".

Чартеры из десяти городов запускаются при поддержке туристического оператора Fun&Sun.

В Шарм-эль-Шейх компания вновь станет возить туристов из Москвы, Сочи, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Волгограда и двух городов Северного Кавказа - Владикавказа и Минвод.

Авиарейсы в Хургаду планируются из Москвы, Сочи, Казани, Екатеринбурга, а также Самары.