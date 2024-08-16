Чартеры связали Иран и Москву

Иранская авиакомпания начала выполнять рейсы между Тегераном и Москвой. Чартеры будут летать во Внуково раз в неделю.

Сегодня компания ATA Airlines приступила к выполнению прямых чартерных авиарейсов между столицами Ирана и России.

Каждый четверг самолет компании будет прибывать из Тегерана во Внуково. На маршрут поставлен узкофюзеляжный Airbus А320.

В будущем перевозчик может нарастить число рейсов между Тегераном и Москвой.

Во Внуково также летают самолеты других иранских компаний, ATA Airlines стала четвертой, которая обслуживается в этом столичном аэропорте.