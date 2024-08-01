Иран становится популярнее у российских туристов

Популярность Ирана среди туристов из России постепенно растет. Туроператоры отметили рост продаж туров на 40%. Путешественников не пугают даже жара и напряженная внешнеполитическая ситуация в стране.

Российские туристы все чаще стали выбирать Иран как место своего отпуска. Число бронирований туров увеличилось на 40% согласно наблюдениям туроператоров. Высокий показатель связан с эффектом низкой базы.

Туроператоры отметили, что повышенному спросу не мешает как адская жара в регионе, так и напряженная внешнеполитическая обстановка. Хотя, если бы ситуация на Ближнем Востоке была спокойнее, то число бронирований возросло бы еще больше.

«Летом из-за жаркой погоды и кризисной ситуации в регионе число бронирований снизилось, при этом отказов от туров на осень мы не получаем. Более того, сейчас уж активно берут Новый год»

- эксперт по иранскому направлению Надежда Сартова

Она добавила, что чаще всего путешественники из России выбирают групповые туры и отели не меньше четырех звезд. Общая стоимость отдыха обычно не превышает 140 тыс рублей на одного человека. В эту стоимость входят и билеты на самолет, и оплата экскурсий.

Количество авиаперелетов также выросло. В 2023 году показатель увеличился в 1,5 раза по данным российских пограничников.

Напомним, что в последнее время появилось больше прямых рейсов между городами Северного Кавказа, Юга России и Тегераном. Самолеты летают из Грозного, Сочи, Махачкалы и других крупных населенных пунктов.