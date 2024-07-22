Русскоговорящих гидов станет больше в Иране

Спрос на русскоговорящих экскурсоводов в Иране может увеличиться благодаря развитию туристических отношений между республикой и Россией. Сейчас их насчитывается около 67 человек.

Иран и Россия начали активно укреплять связи в туристической сфере, что, вероятно, увеличит количество русскоговорящих гидов в Исламской республике и увеличит интерес к языку в целом, сообщил исполнительный директор Rosha Safar Basir Мохаммад Манзарнеджад.

За последние несколько лет количество русскоязычных экскурсоводов увечилось почти до 70 человек в Иране.

"У нас в Иране 14 тыс. гидов, из которых около 500 говорит на иностранных языках. <...> Если турпоток из России в Иран будет развиваться, то спрос на русскоговорящих гидов увеличится. За последние годы их численность выросла до 67 человек. Все больше людей заинтересованы в изучении русского языка"

- Мохаммад Манзарнеджад

Для того чтобы стать гидом в Иране, желающему нужно пройти курсы на платной основе и выучить необходимый язык. На занятиях для экскурсоводов не обучают языку, поэтому языковые курсы нужно будет проходить отдельно либо в образовательных учреждениях, либо у частных репетиторов.

Продолжительность курсов для экскурсоводов занимает не более года. В качестве выпускного экзамена студентам нужно будет сдать тест на 160 вопросов и пройти устный опрос на выученном языке, добавил Мохаммад Манзарнеджад в разговоре с РБК.

Напомним, что недавно в Иран отправилась делегация, состоящая из представителей туриндустрии Северного Кавказа. Поездку организовал институт Кавказ.РФ совместно с Ассоциацией туристических агентств ИРИ.