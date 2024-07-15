Представители туриндустрии СКФО посетили Иран

Представители турбизнеса Северного Кавказа улетели в Тегеран прямым рейсом из чеченской столицы с ознакомительной поездкой. В прошлом году подобный визит нанесла иранского сторона в республики СКФО.

Главные туристические компании и организации Северного Кавказа поехали в ознакомительную поездку в Иран. Организатором выступил институт развития Кавказ.РФ при поддержке Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств ИРИ. Об этом рассказали в пресс-службе института.

Делегация из России вылетела в Тегеран сегодня утром прямым рейсом из столицы Чечни. В процессе поездки они познакомятся с гостиничной и дорожно-транспортной инфраструктурой, сооружениями религиозного и туристического назначения не только в столице республики, но и в других старинных городах - Кашане, Исфахане, Ширазе. Россияне также посетят Кешм – крупнейший остров на востоке Персидского залива.

Помимо развлекательной программы представителей турбизнеса Северного Кавказа ждут деловые встречи, в рамках которых будут обсуждаться вопросы туристического сотрудничества между странами.

Осенью прошлого года представители туристической отрасли Ирана посещали регион Северного Кавказа, где были сделаны первые шаги в сторону партнерства в сфере туризма.

"В этот раз мы совместно с иранскими коллегами организовали ответный визит для российских туроператоров, которые в течение недели познакомятся с достопримечательностями Исламской Республики Иран, культурные традиции которой тесно перекликаются с Северным Кавказом. Благодаря организации прямого воздушного сообщения Грозный — Тегеран путешествия между странами станут намного доступнее, и туристы смогут по-новому открыть для себя удивительные и близкие по духу территории"

- исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев

Сотрудничество России и Ирана в сфере туризма

Еще летом прошлого года между Россией и Ираном был введен облегченный визовый режим, что сделало поездки между странами более удобными и доступными.

Между Тегераном и городами Северного Кавказа наладилось прямое авиасообщение. Самолеты летают в Грозный, Сочи, Махачкалу и другие населенные пункты.

Сейчас уже происходит активный обмен между иранскими и российскими туристами. В сезон этого года более ста гостей из Ирана посетили отечественный город-курорт Сочи и Красную Поляну. В дальнейшем их хочет принять курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии.