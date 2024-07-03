Вестник Кавказа

Архыз примет иранских туристов в 2025 году

Архыз примет иранских туристов в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках КИФ-2024 было объявлено о намерении Архыза принять иранских туристов в сезон 2025 года. Сейчас интуристы с Ближнего Востока отдыхают на курортах Сочи и Красной Поляны.

Курорт «Архыз» наметил план принять иностранных туристов в сезоне 2025 года. Планируется развитие туристического направления для гостей из стран дальнего зарубежья, рассказал гендиректор курорта «Архыз» Роман Киранчук в рамках КИФ-2024, который проходил в столице Чечни 15-17 июля.

«В будущем мы готовы дать туристам из Ирана, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока выбор приезда на Северный Кавказ, чтобы удивить их красотами наших гор»

- Роман Киранчук

В сезон этого года Сочи и Красная Поляна уже приняли более ста иранских туристов. В дальнейшем руководство курортов хочет сфокусировать свое внимание на гостях и из других стан Ближнего Востока и попробовать организовать им отдых для начала в Южном федеральном округе. А в следующем году туристов с Ближнего Востока планируют привезти и в СКФО, в частности в Архыз.

Иран и Россию связывают прямые рейсы. Этим летом одна из ведущих авиакомпаний Ирана Iran Airtour Airlines запустила рейсы из Тегерана в Сочи и обратно. Это открыло новые перспективы развития туристических отношений между странами.

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