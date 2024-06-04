Тегеран и Сочи свяжет прямой рейс

Iran Airtour Airlines, одна из ведущих авиакомпаний Ирана, запустила прямые рейсы из Тегерана в Сочи. Это событие знаменует новый этап в развитии туристического сотрудничества между Россией и Ираном, открывая новые возможности для обеих стран.

Сочи привлекает туристов со всего мира круглый год, и прямое авиасообщение с Тегераном откроет новые перспективы для туристов из Ирана. Одновременно иранские города с их богатой историей и культурой станут ближе для российских путешественников.

Какие рейсы соединят Сочи и Тегеран?

Пока рейсы из Тегерана в Сочи будут выполняться раз в неделю, но в дальнейшем планируется увеличение их числа. Время в пути составит около трех часов. Iran Airtour Airlines, известная надежностью и комфортом, предлагает различные классы обслуживания, включая экономический и бизнес-класс.

Полеты осуществляются на среднемагистральных пассажирских самолетах MD-82, вместимостью до 146 пассажиров.

В пользу перспектив маршрута Тегеран – Сочи говорит статистика прежних лет. В середине 2010-х годов по нему было перевезено порядка 20 тыс. пассажиров. Тогда рейсы выполнялись также иранской стороной.

Нужна ли виза туристам?

Одной из ключевых инициатив, способствующих развитию российско-иранского туризма, стало упрощение визового режима. Ввод новых правил въезда сделал поездки между странами более доступными и привлекательными для туристов. Это положительно сказывается на увеличении количества взаимных визитов и развитии деловых отношений. Число иранских туристов, посетивших Россию, увеличилось на 20% в 2022 году, и этот тренд продолжается. Самыми популярными направлениями для иранских туристов стали Москва и Санкт-Петербург. Россияне также всё чаще выбирают Иран для путешествий.

Что даст развитие туризма?

Сотрудничество в сфере туризма способствует развитию других отраслей экономики, таких как гостиничный бизнес, транспортная инфраструктура и сфера услуг. Российские и иранские предприниматели смогут наладить партнерские отношения, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению доходов в оба государства.

На фоне улучшения авиасообщения ожидается активизация совместных туристических программ и маркетинговых кампаний, направленных на популяризацию туристических направлений в обеих странах. Турагентства и операторы России и Ирана планируют разработать новые маршруты и экскурсионные программы, учитывающие интересы и предпочтения туристов.

Планируется проведение совместных туристических выставок и форумов, где представители туриндустрии смогут обменяться опытом и наладить новые деловые контакты. Уже в этом году ожидается увеличение турпотока за счет упрощения визового режима между Россией и Ираном, что сделает взаимные поездки более доступными и привлекательными.

Российско-иранский туризм открывает горизонты для культурного обмена, экотуризма и развития экономического взаимодействия. Туристы обеих стран смогут лучше понять и оценить традиции, историю и образ жизни друг друга. Это создаст основы для укрепления народной дипломатии и улучшения взаимопонимания между народами.