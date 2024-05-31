Тегеран: давление не помешало Ирану оказаться в ШОС и БРИКС

В МИД Ирана сообщили, что страна стала частью объединений в БРИКС и ШОС, несмотря на давление извне. Там также заявили, что республика помогла Сирии ликвидировать терроризм.

Исполняющий обязанности главы дипломатии ИРИ Али Багери Кани рассказал, что Тегеран добился многого, несмотря на внешнее давление

Он заявил, что давление извне не помешало Тегерану стать членом крупных объединений ШОС и БРИКС, а также помочь Ираку и Сирии с ликвидацией терроризма.

Кани подчеркнул, что в антииранской политике нет ничего нового, однако давление на страну усиливается. При этом дипломат добавил, что иранский народ умеет справляться с этим.

Напомним, Исламская Республика в 2023 году стал членом ШОС. В этом году страна вступила в БРИКС.