Иран хочет быть наблюдателем в ЕАЭС

Тегеран выразил желание получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Алексей Оверчук заявил, что для получения статуса необходимо пройти определенные процедуры.

Руководитель коллегии ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев сообщил, что о своих намерениях получить статус наблюдателя при организации заявляет Иран.

По его словам, 27 мая объединение получило соответствующую ноту от Исламской Республики. Сагинтаев добавил, что она будет рассмотрена в установленном порядке.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук ранее рассказал о процедурах для получения статуса наблюдателя. Он отметил, что ИРИ в случае их выполнения, станет наблюдателем в конце года.