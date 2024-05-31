В Иране начался отбор кандидатов в президенты

Иран продолжает готовиться к досрочным президентским выборам. Сейчас Совет стражей конституции республики приступил к выбору кандидатов, которые попадут в окончательный список.

Совет стражей конституции Исламской Республики Иран готовит окончательный список кандидатов в президенты. Информацию об этом озвучил представитель органа власти Хади Тахан Назиф в ходе своего интервью иранскому телеканалу.

"С сегодняшнего дня начнется рассмотрение выдвинутых кандидатур для участия в 14-х выборах президента"

- Хади Тахан Назиф

По его данным, всего в избирательном штабе были зарегистрированы 80 кандидатов. Теперь Совету предстоит установить их компетенцию и выбрать, кто появится в избирательных бюллетенях.

Накануне чиновник заявил, что отбор кандидатов может занять до 10 дней. При этом ведомство планирует сократить этот срок до 5 дней, чтобы дать кандидат больше времени на предвыборные кампании.

Как сообщил Назиф, 13 июня власти могут опубликовать окончательный список кандидатов.

Внеочередные выборы президента ИРИ должны состояться 28 июня. Таким образом, у претендентов остается две недели на проведение агитационной кампании.

Кто останется в списке кандидатов в президенты?

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, какие кандидаты могут остаться в списке после отбора Наблюдательного совета. "На этот раз, поскольку большинство кандидатов занимали в прошлом или занимают сейчас высокие государственные посты, все они могут быть допущены к президентским выборам", - ожидает она.



"Конечно, речь идет об очень большом количестве политиков, и Наблюдательный совет будет принимать решение по их числу, исходя из разумных обстоятельств. С одной стороны, множество кандидатов означает более высокую явку на выборах, что для Ирана очень важно. Прошедшие недавно выборы в Меджлис показали достаточно низкую явку и в первом, и во втором туре, и власти хотели бы этот показатель повысить. Для этого нужно, чтобы на президентских выборах были представлены различные политико-идеологические направления", - сообщила Елена Дунаева.



"Надо сказать, что причины, по которым того или иного кандидата не допускают до выборов, не всегда афишируются или в самых общих чертах. Поэтому понять, какой смысл вкладывает Наблюдательный совет в отбор кандидатов, очень трудно. Я думаю, здесь будет, с одной стороны, фактор полного соответствия с уровнем должности, а с другой стороны, потребность все-таки сократить список зарегистрированных", - добавила востоковед.



"Если мы говорим о политических пристрастиях, то здесь очень важно, сохранится ли подход, который Наблюдательный совет продемонстрировал на трех предыдущих выборах (двух парламентов и президента), когда были допущены исключительно кандидаты радикально консервативной направленности. Мне кажется, сейчас будет более широкий подход к допуску кандидатов по всему политическому спектру. То есть возможны и более умеренные консервативно ориентированные кандидаты и даже более прагматично настроенные кандидаты, как, например, экс-спикер Меджлиса Али Лариджани", - отметила она.



На сей раз на выборах президента нет очевидного лидера. "Я думаю, что пока выглядит потенциальным лидером спикер Меджлиса Мохаммад-Багер Галибаф, который на предыдущих выборных кампаниях тоже показывал неплохие результаты поддержки населения, как это было в 2013 году. На предыдущих президентских выборах он сошел с дистанции, потому что консервативные силы решили объединиться вокруг Эбрахима Раиси. Впрочем, можно говорить и о шансах на избрание президентом представителя Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, он также участвовал в президентских кампаниях", - заключила Елена Дунаева.