На выборы президента в Иране зарегистрированы 80 человек

Регистрацию в кандидаты на пост президента Ирана прошли в общей сложности 80 политиков. Однако к выборам будут допущены не все, а лишь те, кого допустит Совет стражей конституции.

В качестве кандидатов на внеочередные президентские выборы в Иране зарегистрировались 80 человек, рассказал глава избирательного штаба ИРИ Мохаммад Таги Шахчераги.

Он напомнил, что регистрация длилась 5 дней.

Как передает IRNA, большинство потенциальных кандидатов зарегистрировались сегодня. В последний день необходимые документы сдали 43 человека.

Шахчераги добавил, что всего бумаги принесли 278 человек. Однако далеко не все они соответствовали необходимым условиям, среди которых возраст (от 40 до 75 лет) и образование, а также опыт в управлении масштабными проектами (не менее 4 лет) и незапятнанное прошлое.

Теперь у Совета стражей конституции есть неделя, чтобы рассмотреть возможных кандидатов и отсеять недостаточно квалифицированных. Список тех, чьи имена войдут в бюллетень, предадут огласке 11 июня. Сами выборы назначены на 28 июня.