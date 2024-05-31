Спикер парламента Ирана и министр дорог зарегистрировались на выборы президента

Регистрация в кандидаты на президентских выборах в Иране завершилась сегодня. В понедельник документы для участия в народном волеизъявлении подали председатель парламента и министр дорог.

Сегодня, в последний день регистрации кандидатов на пост президента Ирана, документы в избирательный штаб принес один из основных претендентов на победу – спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

На протяжении 12 лет, с 2005 года, он был мэром Тегерана. Политик участвовал в президентских выборах в 2005 году. Тогда их выиграл Махмуд Ахмадинеджад, Галибаф стал четвертым.

Кроме того, сегодня была зарегистрирована кандидатура главы Министерства дорог Мехрдада Базрпаша. Министр также занимает пост сопредседателя ирано-азербайджанской комиссии.

Когда будут президентские выборы в Иране 2024?

Внеочередные выборы президента в ИРИ состоятся 28 июня. В числе требований к кандидатам – работа на ключевых должностях на протяжении минимум 4 лет и возраст: потенциальный президент должен быть не моложе 40 и не старше 75 лет.

Регистрация не означает гарантированного попадания в бюллетень – это лишь изъявление готовности принять участие в выборах. Далее кандидатуры рассматривает особый орган – Совет стражей конституции. Он отбирает наиболее достойных и допускает до выборов только их.