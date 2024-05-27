Бывший президент Ирана примет участие в новых выборах

Махмуд Ахмадинеджад намерен побороться за пост президента Ирана. Ранее он уже руководил страной в течение восьми лет.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад намерен принять участие в ближайших выборах главы государства. Об этом сообщают местные СМИ.
В воскресенье, 2 июня, экс-президент прибыл в избирательный штаб МВД, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру.
Ахмадинеджад занимал президентский пост в течение восьми лет – с августа 2005 по август 2013 года.
Когда пройдут выборы?
Досрочные выборы президента Исламской Республики запланированы на 28 июня. Выборы назначены после того, как экс-президент Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая.
Регистрация кандидатов на пост президента в стране стартовала в минувший четверг. На данный момент известно о регистрации 17 кандидатов.