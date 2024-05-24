Выборы президента Ирана: экс-спикер парламента зарегистрирован кандидатом

Еще один иранский политик прошел регистрацию в кандидаты на президентских выборах в Иране. Претендовать на пост президента намерен бывший спикер Меджлиса Али Лариджани.

Регистрация кандидатов на пост президента Ирана на выборах 2024 продолжается в Иране.

Сегодня, во второй день регистрации, процедуру прошел бывший председатель Меджлиса (иранский парламент), а ныне член Совета целесообразности при верховном лидере Али Хаменеи – Али Лариджани.

В ходе беседы с представителями СМИ политик назвал свои приоритеты, которых он будет придерживаться в случае избрания. По словам Лариджани, в первую очередь он будет работать над "снятием санкций".

Отметим, что Али Лариджани стоял во главе иранского парламента на протяжении 12 лет – с 2008-го по 2020-й. Более того, у него уже есть опыт участия в выборах президента. В 2005 году Лариджани баллотировался на этот пост и в итоге стал шестым среди в общей сложности семи кандидатов. Сейчас ему 66 лет.

Турецкие СМИ пишут, что именно Лариджани может стать одним из наиболее вероятных претендентов на победу. Другой потенциальный лидер будущей гонки – нынешний спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.