Вестник Кавказа

Кто станет президентом Ирана? Известны имена 10 кандидатов

Юханна Махбуб
Кто станет президентом Ирана? Известны имена 10 кандидатов
Сегодня в Иране начинается регистрация кандидатов на пост президента, которая продлится до 3 июня. После этого окончательный список претендентов должен быть одобрен Советом стражей конституции ИРИ. Расскажем о 10 политиках, один из которых станет президентом.

Три сценария выборов

Иранская газета "Этемад" рассматривает три возможных сценария, по которым 28 июня могут пройти досрочные президентские выборы.

  1. Недопуск умеренных и реформистских сил на выборы и создание властями условий для победы праворадикалов - вариант, который был испробован на трех последних выборах (парламентских 2020, 2024 и президентских 2021 года). Явка на таких выборах составит не более 40%. Это самый вероятный сценарий.
  2. Предоставление небольшого пространства для маневра умеренным (но не реформаторским) силам. Некоторые умеренные деятели правого крыла проходят фильтр Совета стражей конституции. Явка на таких выборах может составить в пределах 40-45%.
  3. Допуск к выборам некоторых политиков-реформаторов. При таком сценарии явка может составить 65-70%. Это самый маловероятный сценарий.

Кандидаты в президенты Ирана

Али Лариджани

65-летний Али Лариджани относится к числу иранских политических тяжеловесов. Он родился в семье высокопоставленного шиитского деятеля Хашеми Мирзы Амоли в иракском Наджафе. Семья переехала в Иран после победы Исламской революции в 1979 году. У Али Лариджани два высших образования: бакалавр математики и информатики, а также доктор философских наук.

На протяжении 10 лет, которые пришлись на период ирано-иракской войны, Лариджани служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в итоге возглавил эту организацию. Впоследствии, в 1990-е, был министром культуры и исламской ориентации, руководителем Гостелерадио, фактически курируя информационную политику в Иране.

В 2000-е в должности секретаря Верховного совета национальной безопасности вел переговоры с международными партнерами по ядерной программе ИРИ. Запомнился за пределами страны жесткой позицией и прагматичной линией.

В 2010-е избирался сначала депутатом в парламент от одного из ключевых религиозных центров страны – Кума, а потом трижды – спикером парламента.

Али Лариджани зарегистрировался кандидатом на 13-х президентских выборах в 2021 году, но его квалификация не была проверена Советом стражей конституции.

Сейчас преподает в Тегеранском университете.

Саид Джалили

58-летний Саид Джалили, как и Лариджани, родом из священного для шиитов города – Мешхеда. Во время ирано-иракской войны, будучи школьником, а потом студентом, служил в КСИР. В ходе боевых действий потерял правую ногу.

Джалили имеет степень доктора политических наук, владеет английским и арабским языками. Долгие годы работал в американском и европейском отделах МИД Ирана. В 2007 году возглавлял иранскую переговорную группу по ядерной проблеме.

Саид Джалили позиционирует себя как независимый политик. Член Стратегического совета по международным отношениям, член Совета целесообразности и представитель революционного лидера в Высшем совете национальной безопасности ИРИ.

В 2013 году Джалили занял третье место на президентских выборах, набрав более 4 млн голосов. Прошел регистрацию на выборах 2021 года, но за два дня до голосования отказался от участия в пользу Эбрахима Раиси.

Парвиз Фаттах

63-летний консервативный политик получил инженерное образование и начал карьеру в родной Урмии. Получил степень доктора философии в тегеранском Университете Имама Хоссейна. Свободно владеет турецким, курдским и английским языками.

В 17 лет, после победы Исламской революции, Фаттах был одним из основателей общества "Исламский джихад" и главой культурного комитета этой организации в родной провинции Западный Азербайджан.

Дальнейшая карьера Фаттаха связана со службой в КСИР в годы ирано-иракской войны. Командовал дивизией особого назначения.

В 2005-2009 годах был министром энергетики.

На протяжении последних 10 лет руководил Комитетом помощи Имама Хомейни.

Мохаммад-Джавад Азари-Джахроми

Относится к числу новой волны иранских политиков.  Родился в Ширазе в 1981 году. Инженер-энергетик Азари-Джахроми поступил на службу в Министерство информации в качестве технического эксперта в 2004 году и спустя четыре года стал генеральным директором по безопасности систем связи Ирана. В правительстве Хасана Рухани (2017-2021) занимал пост министра информации.

Масуд Пезешкиян

70-летний Масуд Пезешкиян, как и Фаттах, уроженец провинции Западный Азербайджан. Окончил Сельскохозяйственную академию города Урмии. По второму диплому, полученному в Тебризском университете, кардиохирург. Некоторое время работал там же преподавателем.

Позже стал заведующим кардиологической больницы в Тебризе, откуда перебрался в Тегеран на должность сначала замминистра, а затем министра здравоохранения в кабинете президента Мохаммада Хатами.

Масуд Пезешкиян – политик-реформатор. Регистрировался в качестве кандидата в президенты на выборах-2013, но его кандидатура в итоге не попала в бюллетень. В последующие годы был первым вице-спикером парламента.

Мехрдад Базрпаш

Министр дорог и городского развития ИРИ Мехрдад Базрпаш родился в Тегеране в семье военного в 1980 году. По образованию инженер.

Базрпаш проделал извилистый карьерный путь: от руководителя различными социальными и государственными фондами до владельца газеты "Ватан-э эмруз" ("Родина сегодня"); от члена президиума Исламского совета до гендиректора автогиганта Saipa; от члена муниципалитета Тегерана до главы Счетной палаты.

В день гибели президента Раиси 19 мая присутствовал на открытии плотины "Гыз-Галасы" в провинции Восточный Азербайджан. По окончании церемонии благополучно добрался до места назначения на борту одного из трех вертолетов президентского кортежа.

Алиреза Закани

Уроженец Тегерана 59-летний Алиреза Закани родился в семье судьи международного класса по борьбе.

С юности Закани был активным членом антишахского подполья. Добровольцем ушел на фронт во время ирано-иракской войны, откуда вернулся с повреждениями шеи, рук и ног.

По образованию медик. Входит в профессорско-преподавательский составом Тегеранского университета и Центра ядерной медицины больницы им. Имама Хомейни.

В разные годы представлял ряд провинций Ирана в парламенте, занимался вопросами образования и научных исследований, а также возглавлял муниципалитет Тегерана.

Как и Джалили, после регистрации кандидатом на президентских выборах 2021 отдал свой голос в пользу Раиси.

С августа 2021 года – в должности мэра Тегерана.

Хоссейн Дехган

Уроженец Исфагана 68-летний Хоссейн Дехган давно в политике. Получил степень магистра в области металлургического машиностроения в родном городе, а также докторскую степень по менеджменту в Тегеранском университете. Служил в рядах КСИР.

Бригадный генерал Хоссейн Дехган был министром обороны в правительстве Хасана Рухани в 2010-х. По примеру Джалили и Закани, стал кандидатом в президенты в 2021 году, но отдал свои голос в пользу Раиси.

Стал первым, кто заявил о намерении стать кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Мохаммадреза Ареф

73-летний Мохаммадреза Ареф происходит из семьи известного религиозного деятеля города Йезд в центральном Иране. Получив диплом математика в Тегеранском университете, уехал в продолжать образование в Стэнфордском университете, откуда вернулся с докторской степенью в электронике.

В юности во время обучения за границей вел активную политическую деятельность, участвуя в Исламской ассоциации студентов за рубежом.

После победы Исламской революции избран главой Иранской телекоммуникационной компании. Занимал пост замминистра культуры и высшего образования. Членом Верховного совета Культурной революции.

В последние годы Ареф учредил Фонд "Иранская надежда". Для координации реформаторской фракции на выборах в 2010-е годы предложил идею формирования политического совета реформаторов, председателем остается по сей день. В Тегеране известен как реформатор номер один.

Мохаммад Мохбер

О действующем и.о. президента Ирана широкой публике стало известно относительно недавно.

Мохаммад Мохбер родился в городе Дизфуль в провинции Хузестан на западе Ирана, из-за чего к его фамилии иногда добавляют "Дизфули", то есть уроженец Дизфуля. Отец Мохбера был пятничным имамом.

Бакалавр в области электротехники, Мохбер учился в докторантуре в области менеджмента и планирования экономического развития. Он также имеет степень доктора международного права.

В июле 2010 года Евросоюз вес Мохбера в список лиц, подлежащих санкциям за деятельность, связанную с ядерными и баллистическими ракетами, однако два года спустя его имя было исключено из этого списка.

Ветеран ирано-иракской войны, Мохбер стал генеральным директором телекоммуникационной компании Dezful в 1990-е. Позже возглавил телекоммуникационную компанию провинции Хузестан.

После переезда в Тегеран Мохаммад Мохбер занимал руководящую должность в Irancell – крупнейшей телекоммуникационной компании ИРИ, в дальнейшем стал председателем совета директоров банка "Сина".

С 2021 года - первый вице-президент Ирана, занимался торговой и транспортной сферами. 

В соответствии со статьей 131 конституции ИРИ, после сложения полномочий действовавшего президента (в результате гибели) Раиси стал исполняющим обязанности президента.

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