Кто станет президентом Ирана? Известны имена 10 кандидатов

Сегодня в Иране начинается регистрация кандидатов на пост президента, которая продлится до 3 июня. После этого окончательный список претендентов должен быть одобрен Советом стражей конституции ИРИ. Расскажем о 10 политиках, один из которых станет президентом.

Три сценария выборов

Иранская газета "Этемад" рассматривает три возможных сценария, по которым 28 июня могут пройти досрочные президентские выборы.

Недопуск умеренных и реформистских сил на выборы и создание властями условий для победы праворадикалов - вариант, который был испробован на трех последних выборах (парламентских 2020, 2024 и президентских 2021 года). Явка на таких выборах составит не более 40%. Это самый вероятный сценарий. Предоставление небольшого пространства для маневра умеренным (но не реформаторским) силам. Некоторые умеренные деятели правого крыла проходят фильтр Совета стражей конституции. Явка на таких выборах может составить в пределах 40-45%. Допуск к выборам некоторых политиков-реформаторов. При таком сценарии явка может составить 65-70%. Это самый маловероятный сценарий.

Кандидаты в президенты Ирана

Али Лариджани

65-летний Али Лариджани относится к числу иранских политических тяжеловесов. Он родился в семье высокопоставленного шиитского деятеля Хашеми Мирзы Амоли в иракском Наджафе. Семья переехала в Иран после победы Исламской революции в 1979 году. У Али Лариджани два высших образования: бакалавр математики и информатики, а также доктор философских наук.

На протяжении 10 лет, которые пришлись на период ирано-иракской войны, Лариджани служил в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), в итоге возглавил эту организацию. Впоследствии, в 1990-е, был министром культуры и исламской ориентации, руководителем Гостелерадио, фактически курируя информационную политику в Иране.

В 2000-е в должности секретаря Верховного совета национальной безопасности вел переговоры с международными партнерами по ядерной программе ИРИ. Запомнился за пределами страны жесткой позицией и прагматичной линией.

В 2010-е избирался сначала депутатом в парламент от одного из ключевых религиозных центров страны – Кума, а потом трижды – спикером парламента.

Али Лариджани зарегистрировался кандидатом на 13-х президентских выборах в 2021 году, но его квалификация не была проверена Советом стражей конституции.

Сейчас преподает в Тегеранском университете.

Саид Джалили

58-летний Саид Джалили, как и Лариджани, родом из священного для шиитов города – Мешхеда. Во время ирано-иракской войны, будучи школьником, а потом студентом, служил в КСИР. В ходе боевых действий потерял правую ногу.

Джалили имеет степень доктора политических наук, владеет английским и арабским языками. Долгие годы работал в американском и европейском отделах МИД Ирана. В 2007 году возглавлял иранскую переговорную группу по ядерной проблеме.

Саид Джалили позиционирует себя как независимый политик. Член Стратегического совета по международным отношениям, член Совета целесообразности и представитель революционного лидера в Высшем совете национальной безопасности ИРИ.

В 2013 году Джалили занял третье место на президентских выборах, набрав более 4 млн голосов. Прошел регистрацию на выборах 2021 года, но за два дня до голосования отказался от участия в пользу Эбрахима Раиси.

Парвиз Фаттах

63-летний консервативный политик получил инженерное образование и начал карьеру в родной Урмии. Получил степень доктора философии в тегеранском Университете Имама Хоссейна. Свободно владеет турецким, курдским и английским языками.

В 17 лет, после победы Исламской революции, Фаттах был одним из основателей общества "Исламский джихад" и главой культурного комитета этой организации в родной провинции Западный Азербайджан.

Дальнейшая карьера Фаттаха связана со службой в КСИР в годы ирано-иракской войны. Командовал дивизией особого назначения.

В 2005-2009 годах был министром энергетики.

На протяжении последних 10 лет руководил Комитетом помощи Имама Хомейни.

Мохаммад-Джавад Азари-Джахроми

Относится к числу новой волны иранских политиков. Родился в Ширазе в 1981 году. Инженер-энергетик Азари-Джахроми поступил на службу в Министерство информации в качестве технического эксперта в 2004 году и спустя четыре года стал генеральным директором по безопасности систем связи Ирана. В правительстве Хасана Рухани (2017-2021) занимал пост министра информации.

Масуд Пезешкиян

70-летний Масуд Пезешкиян, как и Фаттах, уроженец провинции Западный Азербайджан. Окончил Сельскохозяйственную академию города Урмии. По второму диплому, полученному в Тебризском университете, кардиохирург. Некоторое время работал там же преподавателем.

Позже стал заведующим кардиологической больницы в Тебризе, откуда перебрался в Тегеран на должность сначала замминистра, а затем министра здравоохранения в кабинете президента Мохаммада Хатами.

Масуд Пезешкиян – политик-реформатор. Регистрировался в качестве кандидата в президенты на выборах-2013, но его кандидатура в итоге не попала в бюллетень. В последующие годы был первым вице-спикером парламента.

Мехрдад Базрпаш

Министр дорог и городского развития ИРИ Мехрдад Базрпаш родился в Тегеране в семье военного в 1980 году. По образованию инженер.

Базрпаш проделал извилистый карьерный путь: от руководителя различными социальными и государственными фондами до владельца газеты "Ватан-э эмруз" ("Родина сегодня"); от члена президиума Исламского совета до гендиректора автогиганта Saipa; от члена муниципалитета Тегерана до главы Счетной палаты.

В день гибели президента Раиси 19 мая присутствовал на открытии плотины "Гыз-Галасы" в провинции Восточный Азербайджан. По окончании церемонии благополучно добрался до места назначения на борту одного из трех вертолетов президентского кортежа.

Алиреза Закани

Уроженец Тегерана 59-летний Алиреза Закани родился в семье судьи международного класса по борьбе.

С юности Закани был активным членом антишахского подполья. Добровольцем ушел на фронт во время ирано-иракской войны, откуда вернулся с повреждениями шеи, рук и ног.

По образованию медик. Входит в профессорско-преподавательский составом Тегеранского университета и Центра ядерной медицины больницы им. Имама Хомейни.

В разные годы представлял ряд провинций Ирана в парламенте, занимался вопросами образования и научных исследований, а также возглавлял муниципалитет Тегерана.

Как и Джалили, после регистрации кандидатом на президентских выборах 2021 отдал свой голос в пользу Раиси.

С августа 2021 года – в должности мэра Тегерана.

Хоссейн Дехган

Уроженец Исфагана 68-летний Хоссейн Дехган давно в политике. Получил степень магистра в области металлургического машиностроения в родном городе, а также докторскую степень по менеджменту в Тегеранском университете. Служил в рядах КСИР.

Бригадный генерал Хоссейн Дехган был министром обороны в правительстве Хасана Рухани в 2010-х. По примеру Джалили и Закани, стал кандидатом в президенты в 2021 году, но отдал свои голос в пользу Раиси.

Стал первым, кто заявил о намерении стать кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Мохаммадреза Ареф

73-летний Мохаммадреза Ареф происходит из семьи известного религиозного деятеля города Йезд в центральном Иране. Получив диплом математика в Тегеранском университете, уехал в продолжать образование в Стэнфордском университете, откуда вернулся с докторской степенью в электронике.

В юности во время обучения за границей вел активную политическую деятельность, участвуя в Исламской ассоциации студентов за рубежом.

После победы Исламской революции избран главой Иранской телекоммуникационной компании. Занимал пост замминистра культуры и высшего образования. Членом Верховного совета Культурной революции.

В последние годы Ареф учредил Фонд "Иранская надежда". Для координации реформаторской фракции на выборах в 2010-е годы предложил идею формирования политического совета реформаторов, председателем остается по сей день. В Тегеране известен как реформатор номер один.

Мохаммад Мохбер

О действующем и.о. президента Ирана широкой публике стало известно относительно недавно.

Мохаммад Мохбер родился в городе Дизфуль в провинции Хузестан на западе Ирана, из-за чего к его фамилии иногда добавляют "Дизфули", то есть уроженец Дизфуля. Отец Мохбера был пятничным имамом.

Бакалавр в области электротехники, Мохбер учился в докторантуре в области менеджмента и планирования экономического развития. Он также имеет степень доктора международного права.

В июле 2010 года Евросоюз вес Мохбера в список лиц, подлежащих санкциям за деятельность, связанную с ядерными и баллистическими ракетами, однако два года спустя его имя было исключено из этого списка.

Ветеран ирано-иракской войны, Мохбер стал генеральным директором телекоммуникационной компании Dezful в 1990-е. Позже возглавил телекоммуникационную компанию провинции Хузестан.

После переезда в Тегеран Мохаммад Мохбер занимал руководящую должность в Irancell – крупнейшей телекоммуникационной компании ИРИ, в дальнейшем стал председателем совета директоров банка "Сина".

С 2021 года - первый вице-президент Ирана, занимался торговой и транспортной сферами.

В соответствии со статьей 131 конституции ИРИ, после сложения полномочий действовавшего президента (в результате гибели) Раиси стал исполняющим обязанности президента.