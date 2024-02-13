Россия превращает Иран в газовый хаб на Ближнем Востоке

Россия и Иран подписали меморандум о поставках российского газа в объеме 300 млн кубов в сутки как для внутреннего потребления в Иране, так и для реэкспорта в соседние государства. Какие страны могут получить выгоду от такого сотрудничества, и обеспечит ли Иран свои потребности в газе с помощью России?

Дипломатические связи между Россией и Ираном, подкрепленные общими экономическими и политическими интересами, формируют основу для их сотрудничества в энергетической сфере. Объединение усилий двух крупнейших производителей газа в мире может оказать значительное влияние на глобальный рынок энергоресурсов.

Меморандум предполагает, что российский газ будет транспортироваться по трубопроводам в Иран и далее может быть экспортирован в другие страны. Это создает новые логистические маршруты для поставок газа и расширяет возможности как для России, так и для Ирана.

Стратегическое соглашение о поставках российского газа в Иран - уникальное событие. Это обеспечит скачок доли газа в международной торговле Ирана. Это реликт активной энергетической дипломатии, которую вел ушедший из жизни президент Раиси. Помимо обеспечения интересов двух стран, это важное событие - большой шаг для превращению Ирана в газовый хаб региона

– министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Кто получит российский газ через Иран?

Это могут быть Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан и даже Индия.

Турция. На фоне нестабильности поставок газа из других источников энергетический рынок Турции продолжает расти, и появление дополнительного источника поставок может внести существенный вклад в энергетическую безопасность страны.

На фоне нестабильности поставок газа из других источников энергетический рынок Турции продолжает расти, и появление дополнительного источника поставок может внести существенный вклад в энергетическую безопасность страны. Ирак. Острая потребность Ирака в стабильном снабжении энергоресурсами делает его естественным претендентом на газ. Ираку важно снизить зависимость от собственного недостаточного производства и разнообразить источники энергоснабжения.

Острая потребность Ирака в стабильном снабжении энергоресурсами делает его естественным претендентом на газ. Ираку важно снизить зависимость от собственного недостаточного производства и разнообразить источники энергоснабжения. Пакистан и Афганистан , могут извлечь значительную выгоду из получаемого через Иран российского газа. Это позволит им не только стабилизировать внутреннее энергоснабжение, но и поддержать экономический рост.

, могут извлечь значительную выгоду из получаемого через Иран российского газа. Это позволит им не только стабилизировать внутреннее энергоснабжение, но и поддержать экономический рост. Индия. Хотя Индия не является непосредственным соседом Ирана, туда можно поставлять газ через систему трубопроводов и соглашений о транзите. Индия, с ее быстро растущей экономикой, имеет острую потребность в увеличении объемов импортируемых энергоресурсов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внутреннее потребление газа в Иране

Хотя Иран обладает значительными запасами природного газа, проблемы с инфраструктурой и экономические санкции затрудняют его добычу и транспортировку. Поставки российского газа могут временно компенсировать нехватку собственного производства, обеспечив стабильное снабжение для промышленного сектора и нужд населения. Совместные инфраструктурные проекты и инвестиции со стороны России способны ускорить развитие газовой отрасли Ирана, включая модернизацию существующих и строительство новых объектов.

Эта стратегическая мера может привести к уменьшению газового дисбаланса в Иране. Правительство Эбрахима Раиси интенсивно занималось как вопросами добычи, так и хранения углеводородов. Меморандум, подписанный благодаря усилиям прежнего президента и его команды, может развязать узлы в различных отраслях промышленности Ирана и ликвидировать дефицит газового сырья внутри страны. Надеюсь, достижение будет оценено по достоинству в 14-м правительстве (под руководством нового президента Масуда Пезешкиана – прим. автора)

- иранский эксперт в области энергетики Мохсен Салехи-Рад.

Словом, поставки газа из России в Иран могут оказать положительное воздействие на глобальный рынок энергоресурсов, укрепляя энергетическую безопасность региона и стимулируя экономическое развитие участников сделки.