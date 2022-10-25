Иран привлекает Россию в газовый хаб: что известно о проекте?

Российские и иранские компании ведут переговоры о создании газового хаба в Иране, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее сообщалось, что участие в строительстве может принять "Газпром". Расскажем, что это за проект, кто в нем будет участвовать, и на каком он сейчас этапе.

Своп с Туркменистаном и Азербайджаном

На протяжении последних трех лет Иран делает шаги к постепенному превращению в крупный газовый хаб. В ноябре 2021 года было заключено соглашение о своповых поставках газа с Туркменией и Азербайджаном. Согласно этому документу, Туркмения обеспечивает газом северо-восточные энергодефицитные провинции Ирана (в отопительный сезон поставки достигают 250 млн кубов газа в день). Тегеран, в свою очередь, поставляет собственный газ Азербайджану.

Российско-иранские планы на газ

Переговоры о своповых поставках газа с Ираном ведет и Россия. В феврале 2023 года Тегеран глава "Газпрома" Алексей Миллер обсуждал в Тегеране "дорожную карту" сотрудничества с нефтегазовым сектором Ирана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В мае по итогам визита Иран вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва и Тегеран обсуждают возможность создания электронной площадки для торговли газом. Площадка может быть привязана к инфраструктуре на юге Ирана. Сейчас оттуда газ поставляется в Ирак, но есть проекты и потенциальная возможность осуществлять трубопроводные поставки газа в Пакистан и Индию, а также обсуждается строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Иранский эксперт в области энергетики Амирхасан Алаи:

По предварительным оценкам, Иран обладает потенциалом импортировать 20 млрд кубометров газа в год из России. Часть его идет на экспорт в такие страны, как Турция и Ирак, а другая часть используется для компенсации ежедневного дефицита примерно в 250 миллионов кубических метров внутреннего потребления Ирана.

По словам Новака, торговать на площадке будут иранским газом, добываемым с участием российских компаний. Для реализации проекта нужно будет привлекать других поставщиков газа и новых партнеров.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи по итогам переговоров с Новаком сообщил, что стороны обсуждают вопрос о совместной разработке 10 новых нефтегазовых месторождений на территории Ирана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газовый хаб в Асалуйе

В июне 2023 года Оуджи завил, что власти рассматривают возможность создания газового хаба в промышленном районе Асалуйе в южной провинции Бушер на берегу Персидского залива.

Асалуйе – производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Северное-Южный Парс, который находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Ирана и Катара. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 триллион кубометров природного газа и 7,7 млрд кубометров конденсата, извлекаемые запасы – в 35,6 триллиона кубометров природного газа и три миллиарда кубометров конденсата. К проекту предполагается привлечь несколько стран.

Иран ведет переговоры и планирует создать газовый хаб в Бушере с участием России, Катара и Туркменистана. Планируется, что хаб будет служить центральным пунктом для распределения и экспорта природного газа в регионе. Пока это только план, всеобъемлющая информация о нем в общем доступе пока не появилась. В то же время не приходится сомневаться, что газовый хаб удовлетворит потребности всех участников проекта. Похоже, что одна из причин активизации усилий Тегерана и Москвы по созданию газового хаба заключается в том, чтобы они смогли обеспечить растущий спрос на природный газ во всем регионе.

- Амирхасан Алаи.

Иранские власти с оптимизмом оценивают будущее проекта. Джавад Оуджи обратил внимание на высокую вероятность успешной реализации газового хаба в Персидском заливе, поскольку Иран обладает вторыми по величине запасами газа в мире. Кроме того, Иран полностью выполнил свои обязательства по импорту газа за последние 20 месяцев перед Туркменией. Сейчас, по словам Оуджи, ведется подготовка и планирование всех этапов строительства газового хаба.