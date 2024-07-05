Как сложатся отношения Баку и Тегерана при новом президенте Пезешкиане?

В Иране новый президент. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку рассчитывает на углубление и расширение сотрудничества с ИРИ при Масуде Пезешкиане. Какие перспективы и вызовы ожидают отношения двух соседних стран?

Исторический контекст отношений

Азербайджан и Иран имеют долгую и сложную историю отношений: их объединяют культурные и исторические корни, однако политические и стратегические интересы не всегда совпадают. Несмотря на отдельные разногласия, Баку и Тегеран неоднократно демонстрировали стремление к диалогу и сотрудничеству.

Существование культурной общности между двумя соседними странами обусловлено общим историческим прошлым. Использование общих культурных факторов, таких как религия, этническая принадлежность и общий язык азербайджанцев с народом северо-западного Ирана, общее искусство и другие вещи, может расширить сотрудничество между двумя странами

– иранский журналист Рахмат Тахмурси.

Переходный период в Иране

Приход к власти Масуда Пезешкиана может внести существенные коррективы в политический ландшафт сразу нескольких регионов, к которым относится и с которыми соседствует Иран. Пезешкиан известен как умеренный политик, склонный к улучшению отношений с соседними странами и международным сообществом. Его политическая программа включает меры по модернизации экономики и поддержке международного сотрудничества, что открывает новые возможности в иранском направлении, в том числе, для Азербайджана.

Взаимные интересы Азербайджана и Ирана

Тегеран - важный торговый партнер для Баку. Расширение экономических связей может способствовать развитию торгового оборота и увеличению инвестиций. Экономическая взаимозависимость создает основу для стабильных и предсказуемых отношений. Энергетический сектор играет ключевую роль в экономике Азербайджана и Ирана. Совместные проекты в области добычи и транспортировки нефти и газа могут значительно повысить энергетическую безопасность обеих стран. В этом контексте Баку и Тегеран могут рассматривать совместные инвестиции в развитие инфраструктуры и технологическое сотрудничество.

Вызовы для Азербайджана и Ирана

Геополитическая обстановка в регионе Южного Кавказа и Ближнего Востока остается сложной. Влияние внешних игроков, таких как Россия, Турция и США, может оказывать динамический эффект на взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном. Хотя Иран исторически занимал, скорое, нейтральную позицию по этому вопросу армяно-азербайджанского конфликта, изменения в политике при новом президенте могут стать причиной новых вызовов или возможностей для сотрудничества.

Устойчивые контакты на высшем уровне подтверждают взаимный интерес. Два предыдущих иранских президента неоднократно это подчеркивали: и Хасан Рухани (как и Пезешкиан, принадлежащий к крылу реформаторов), и Эбрахим Раиси несколько раз встречались с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Роль народной дипломатии

Огромное значение приобретает народная дипломатия и культурное сотрудничество. Общие культурные корни, тесные семейные и этнические связи между народами могут стать основой для углубления дружеских и партнерских отношений. Пезешкиан, будучи сторонником культурного диалога, может способствовать развитию культурных обменов и совместных проектов в области образования и науки. Немаловажное значение имеет то, что вновь избранный иранский президент по происхождению азербайджанец.

Перспективы ирано-азербайджанских отношений

Тегеран может осуществить переход от культурной дипломатии к экономической. На фоне экономических, энергетических и культурных интересов, а также региональных вызовов обе страны имеют шанс выстроить более глубокие и взаимовыгодные отношения. Однако успех будет зависеть от множества факторов, включая внешнюю политику Ирана, устойчивость внутренней ситуации и готовность к конструктивному диалогу на всех уровнях. Дипломатия требует времени и терпения, а также умения находить компромиссы и баланс между национальными интересами и международными обязательствами. С приходом Масуда Пезешкиана Баку и Тегеран получают возможность создать основу для долгосрочного и стабильного сотрудничества не только двух государств, но и всего Южного Кавказа и Ближнего Востока.