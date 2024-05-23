Армия Ирана поставила точку в загадке гибели Эбрахима Раиси

Президент Эбрахим Раиси погиб из-за тумана и неверного расчета пилотом безопасной высоты – к такому окончательному выводу пришли эксперты Генштаба ВС Ирана. Они отвергли сценарии насильственной смерти президента и случайной поломки президентского транспорта.

Как рассказали в Генштабе ВС Ирана, расследование обстоятельств внезапной гибели президента Эбрахима Раиси завершено. Следствие установило, что смерть Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других иранских чиновников наступила вследствие несчастного случая, произошедшего из-за стечения неблагоприятных обстоятельств.

Уточняется, что вертолет с Раиси ударился о склон холма. Пилот не заметил, что набирает высоту слишком медленно, поскольку после начала полета вокруг президентского транспорта возник очень сильный туман. Таким образом, президента Ирана погубила погода в сочетании с ошибкой пилота.

Следствие полностью исключило сценарии ракетного удара по вертолету и применения любого другого оружия. Также отвергнута версия поломки вертолета из-за изношенности механизмов.