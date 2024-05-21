В Иране похоронили президента Раиси

Президента Ирана, погибшего в результате крушения вертолета в воскресенье, похоронили в Мешхеде. Ранее церемонии прощания с Раиси провели в Тебризе, Тегеране и Куме.

Сегодня в Иране состоялись похороны президента Эбрахима Раиси, который погиб 19 мая при крушении вертолета в горах.

Президент похоронен в родном городе Мешхед, он упокоился в мавзолее имама Резы - одной из святынь иранских шиитов. На прощание с иранским лидером пришли миллионы человек, процессия растянулась по улицам города.

Ранее церемонии прощания с погибшим главой Исламской Республики провели в городах Тебриз, Кум, а также в столице - Тегеране.

В катастрофе вместе с Раиси погибли 8 человек, включая главу МИД ИРИ. В связи с трагедией в Иране 20 мая был объявлен пятидневный траур.