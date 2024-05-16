Вестник Кавказа

Главу МИД Ирана похоронили в Тегеране

Главу МИД Ирана похоронили в Тегеране
© Фото: соцсети Хосейна Амира Абдоллахияна
В Тегеране состоялись похороны Хосейна Амира Абдоллахияна. Его похоронили в храме Шах Абдул Азим Хасани. Абдоллахиян погиб вместе с президентом Ирана 19 мая.

В Тегеране простились с руководителем иранской дипломатии Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщают местные СМИ.

Главу дипломатического ведомства Исламской Республики похоронили в Священном храме Шах Абдул Азим Хасани.

Отмечается, что в церемонии участвовали и.о. президента страны и главы МИД Мохаммед Мохбер и Али Багери Кани, а также другие официальные лица.

Напомним, министр иностранных дел Ирана и президент страны погибли в результате крушения вертолета в горной местности в провинции Восточный Азербайджан 19 мая.

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