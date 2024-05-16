МИД Ирана заверил Россию в неизменности взаимных отношений

Никаких изменений в отношениях с Россией после трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства страны не будет, заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Иран не будет менять свои подходы к сотрудничеству с Россией после трагической гибели президента Эбрахима Раиси и главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, иранские власти сохранят все приоритеты взаимного стратегического сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств в определенных международных условиях. Мы проводим двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с Россией. Приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества остается в силе"

- Насер Канаани

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщал, что республика намерена развивать связи с Россией с помощью транспортного коридора Север-Юг, и это - приоритет для обеих сторон, поскольку есть потенциал расширить товарооборот и активизировать экономическое взаимодействие между двумя странами, существует общее стремление к дальнейшему развитию экономического и торгового сотрудничества между ними.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в воскресенье, 19 мая, Эбрахим Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: на государственной границе они приняли участие в церемонии открытия плотины "Гыз Галасы". Через некоторое время вертолет Раиси сначала пропал с радаров, а потом совершил жесткую посадку, при которой погибли президент Ирана Эбрахим Раиси и еще семь человек, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Тебризе имам Мохаммед Али Аль-Хашем.