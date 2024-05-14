Президент Ирана погиб: изменится ли политика Тегерана?

Фархад Ибрагимов

В результате крушения вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси и еще 7 человек, находившиеся с ним на борту, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и представитель Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Тебризе имам Мохаммед Али Аль-Хашем. Что теперь ждет Иран?

Как погиб Раиси?

Новости о том, что вертолет Раиси сначала пропал с радаров, а потом совершил жесткую посадку появились на лентах информационных агентств Ирана накануне, приблизительно в 16:00 по московскому времени. С тех пор поступала самая противоречивая информация, большая часть из которой была ложной. Сначала сообщали о том, что президент и все находившиеся с ним на борту живы и уже пересели в кортеж, направляясь в Тебриз. Затем эту информацию опровергли, но заявили о том, что с некоторыми пассажирами удалось установить связь и спасательные отряды направляются к месту аварии. Проводить спасательную операцию было крайне сложно из-за погодных условий, а также особенностей географии этой части провинции Восточный Азербайджан. При этом в составе кортежа президента было три вертолета, два из которых - с министрами и чиновниками - благополучно добрались до места назначения.

Куда и откуда летел Раиси?

Раиси возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где они на государственной границе двух стран приняли участие в церемонии открытия плотины "Гыз Галасы" (в переводе с азербайджанского "Девичья башня"). В воскресенье утром Раиси прибыл в международный аэропорт Тебриза и оттуда на вертолете направился к азербайджанской госгранице (расстояние не больше 100 км), чтобы совершить однодневный визит в провинцию Восточный Азербайджан и принять участие в вышеупомянутой церемонии. Обратный маршрут предполагался точно такой же. Но этот полет стал последним для Раиси. Спустя несколько часов стало известно, что его вертолет исчез с радаров.

Как искали вертолет?

Одной из первых руку помощи протянула Россия. По поручению Владимира Путина, в зону места аварии РФ отправила два самолета, вертолет и 50 спасателей. Также выразили поддержку и направили помощь Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Азербайджан. Спасательные операции не прекращались всю ночь. Все это время поступала противоречивая информация. Замглавы МИД Ирана поздно вечером заявил, что находившийся вместе с Раиси имам Тебриза якобы дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие. Представитель КСИР также говорил, что вертолет был найден. Но впоследствии глава иранского отделения Красного полумесяца информацию опровергала.

Казалось, что иранцы хотели поверить в чудо, десятки тысяч жителей вышли на центральные улицы и площади городов, где проводили молебен за здравие президента, но чуда не произошло: рано утром 20 мая спасатели обнаружили место крушения вертолета, от которого практически ничего не осталось – он сгорел дотла, а вместе с ним и все находившиеся на борту. Поэтому глава Министерства здравоохранения и высшего медицинского образования Ирана заявил о необходимости проводить для некоторых жертв ДНК-экспертизу.

Чем запомнился Раиси как чиновник?

Раиси был довольно противоречивой и сложной фигурой в современной истории Ирана. До того, как стать президентом в 2021 году он был главой суровой судебной власти Исламской республики. Заняв пост заместителя прокурора Тегерана в довольно молодом возрасте (даже по иранским меркам), в 25 лет, Раиси стремительно поднимался по карьерной лестнице в судебной системе. Позже он стал председателем Верховного суда Ирана.

За свою деятельность на посту де-юре и де-факто главного судьи он получил персональные санкции США, да и в самом Иране к нему относились с недоверием из-за сферы деятельности. Даже на выборах победил Раиси по итогам самой низкой явки за всю историю выборов в Иране – 49%, из которых почти 60% проголосовали за него.

Чем запомнился Раиси на посту президента?

Тем не менее как президент Раиси оказался крайне прагматичным и последовательным государственным деятелем. Его политический курс был выражен в дружбе с соседями и региональными союзническими державами. Так Раиси противопоставил себя предшественнику - либеральному по иранским критериям политику Хасану Рухани. Именно при Раиси Иран вступил в ШОС, а с этого года также стал членом БРИКС. Тегеран запустил поэтапную и комплексную интеграцию с ЕАЭС, расширил свои отношения с Россией.

Российско-иранские отношения вышли на новый уровень как в военно-политической, так и торгово-экономической сфере: товарооборот между странами по итогам прошлого года превысил отметку 4 млрд дол. (на момент прихода Раиси к власти едва достигал 1,5 млрд дол.).

Словом, Тегеран определился со своими внешнеполитическими приоритетами и сделал выбор в пользу России и Китая. При этом, Раиси и его администрация, невзирая на свою консервативность и неприятие Запада, все же предпринимали попытки через Европу договориться с Соединенными Штатами, рассчитывая, что им удастся восстановить "ядерную сделку". Раиси хотел продемонстрировать свою дипломатичность и способность договариваться, однако администрация Байдена отказалась от возвращения в СВПД (хотя изначально выступала в поддержку документа), а Евросоюз оказался неспособным выступить в качестве эффективного медиатора и переговорщика. В результате Иран продолжил развивать свою ядерную программу и не стал поддаваться давлению со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Иран сумел возобновить дипломатические с целым рядом арабских и африканских стран (Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Ливия, Судан, Джибути, Мальдивы...), наладил отношения с постсоветскими республиками, укрепил связи с Турцией и Катаром.

При Раиси Иран наконец забрал у британцев свой долг: 400 млн фунтов стерлингов за сорванный в 1979 году контракт на поставку танков "Чифтен".

Иран максимально увеличил добычу нефти, превысив даже досанкционный уровень: 3,4 млн баррелей в сутки.

Тегеран впервые напрямую бросил вызов Израилю: провел масштабную операцию против него и совершил ракетный обстрел со своей территории напрямую, тем самым отомстив за удар, нанесенный израильскими ВВС по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибло 11 иранских дипломатов и два генерала КСИР.

Что теперь будет в Иране?

Удара по государственной системе Ирана ожидать не стоит. В истории ИРИ был случай, когда президент вместе с премьером погибли в результате террористического акта, причем в самый разгар войны с Ираком, в 1981 году. Тогда режим был гораздо слабее, страна сама по себе была не особо устойчива.

Найти замену Раиси непросто, но возможно. Политику в Иране определяет Верховный лидер, на этом посту с 1989 года находится аятолла Али Хаменеи. Формально его задача следить за сохранением духовных, культурных и религиозных традиций Ирана, на деле же он является государственным деятелем и нередко выступает в качестве медиатора между разными политическими силами страны, где одеяло на себя тянут как представители духовенства, так и генералитет КСИР.

Погибло не первое лицо страны, а второе, соответственно политика Ирана вряд ли изменится в ближайшее время.

Хотя президент имеет влияние, статус и вес в зависимости от репутации в политическом истеблишменте страны, последнее слово остается за Хаменеи. Таким статусом Раиси смог обзавестись, и Хаменеи к нему прислушивался. Неспроста одно время ходили слухи, что Раиси даже рассматривали в качестве преемника 85-летнего аятоллы на посту Верховного лидера страны, но и там возникали свои нюансы и вопросы ввиду внутриполитических и внутриэлитных дискуссий и разногласий.

Аналитики и специалисты по региону уверены, что возникшая ситуация может изменить текущую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако даже на Западе уверены, что смерть Раиси существенно не изменит положение режима, о котором так мечтает иранская несистемная оппозиция, находящаяся за рубежом.