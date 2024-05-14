Кто такой Мохаммад Мохбер и станет ли он президентом Ирана?

После гибели президента Ирана Эбрахима Раиси кабинет министров ИРИ провел экстренное совещание, на котором председательствовал Мохаммад Мохбер. В рамках иранской конституции именно он будет исполнять обязанности президента до 28 июня, когда пройдут внеочередные выборы. Кто такой Мохаммад Мохбер - рассказываем в этом материале.

Кем раньше был Мохаммад Мохбер?

68-летний Мохаммад Мохбер - иранский политик и первый вице-президент Иранской республики. Он был одним из первых, кого назначил Эбрахим Раиси вскоре после своего избрания на президентский пост. После гибели Раиси с одобрения Верховного лидера Али Хаменеи полномочия президента перешли Мохберу. Прежде чем попасть в политику, Мохбер занимал высокие посты в самых разных организациях, подконтрольных КСИР и Верховному лидеру. Исполняющий обязанности президента Ирана считается доверенным лицом Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, сторонником жесткой линии в отношении Израиля и сближения со странами региона.

Какое у Мохаммада Мохбера образование?

Мохаммад Мохбер родился в небольшом городе Дизфуль на Западе Ирана. Его отец был имамом пятничной молитвы города. Начальное образование будущий политик получил в родном городе, продолжил обучение в Ахвазе. Учился Мохбер на факультете электротехники, где получил степень бакалавра. Докторскую степень Мохбер получил по менеджменту и экономическому планированию. У 68-летнего политика также степень по международному праву.

Чем занимался Мохбер во время Исламской Революции?

На момент Исламской Революции (1979 год) Мохберу было 24 года. До революции, по сообщениям иранских медиа, Мохбер был участником партизанской революционной группы ”Мансурун” наряду с Али Шамхани, бывшим министром обороны, который сегодня занимает должность политсоветника Верховного лидера, и другими политическими деятелями Ирана. В 1979 году после создания Корпуса стражей Исламской революции Мохбер получил должность ответственного за медобеспечение дизфульских сил КСИР, которую занимал в ходе Ирано-иракской войны (1980-1988).

Мохбер и фонд ”Мостафазан”

После Ирано-иракской войны Мохаммад Мохбер некоторое время работал исполнительным директором Дизфульской телекоммуникационной компании, потом - исполнительным директором телекоммуникационной компании в провинции Хузестан, откуда будущий вице-президент Ирана переехал в Тегеран. В столице ИРИ Мохаммад Мохбер продолжил карьеру в Фонде ”Мостафазан” - крупнейшем бизнес-объединении Ирана после Иранской государственной нефтегазовой компании. В ”Мостафазане” Мохбер отвечал за логистику и торговлю, а затем в рамках того же фонда стал заместителем председателя совета директоров телекоммуникационной компании Irancell. Кроме того, Мохбер занимал должность председателя совета директоров банка ”Сина”, принадлежащего фонду ”Мостафазан”.

Мохбер и ”Сетад”

В 2007 году Мохаммад Мохбер, будучи доверенным лицом Али Хаменеи, был назначен руководителем государственной организации ”Сетад” (Штаб реализации директивы имама), которая в 1989 году была создана первым Верховным лидером Ирана Рухоллой Хомейни с целью распоряжения имуществом и финансами, конфискованными в ходе Иранской революции. ”Сетад” напрямую подчиняется нынешнему Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи.

В апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, в провинции Альборз Мохбер открыл крупнейшую в Юго-Западной Азии фабрику по производству медицинских масок. В декабре того же года Мохбер объявил о начале разработки иранской вакцины от коронавируса. Первой на себе новую вакцину испробовала дочь Мохбера - Тайебе Мохбер. В 2021 году и Мохбер, и ”Сетад” попали в санкционный список США.

Мохбер в политике

В 2021 году Мохбер был назначен первым вице-президентом страны, как пишут иранские СМИ, благодаря своему многолетнему и успешному опыту на различных руководящих постах.

За два с половиной года в качестве вице-президента Мохаммад Мохбер сопровождал Раиси, а также действовал самостоятельно от его имени, представляя по всему Ирану проекты экономического развития. Он также принимал активное участие в международной дипломатии, продвигая развитие экономических связей Ирана со множеством стран, включая Россию, Белоруссию, Турцию, Казахстан, Ирак, Сирию, Оман, Пакистан и Афганистан. Мохбер считается самым влиятельным вице-президентом за всю историю существования ИРИ. Сегодня в ходе правительственной встречи он призвал коллег работать как обычно и напомнил о том, что структура и основы государственной системы крепки, и не возникнет ни единой проблемы в управлении страной в нынешней ситуации.

Мохбер, который с 2022 года также входит в Совет по определению политической целесообразности (консультационный орган при Верховном лидере), скорее всего, будет одним из кандидатов в президенты на выборах 28 июня.