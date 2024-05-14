Чем запомнился Раиси и что теперь будет в Иране?

В авиакатастрофе в Иране погибли президент Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, а также члены сопровождавшей их делегации и экипаж. Как теперь будет выглядеть структура власти в Иране?

Что известно к этой минуте?

Вчера днем вертолет, перевозивший Раиси и Абдоллахияна, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Спасательная операция продолжалась до утра понедельника и была осложнена трудными климатическими условиями. Утром стало известно, что Раиси, как и все находившиеся на борту вертолета, погиб.

Синоптики говорят, что в зоне крушения вертолета наблюдалась "термическая депрессия": облака понижались до земли, местами шел ливень с грозой, в облаках была болтанка.

Раиси и представительная делегация, которую он возглавлял возвращались с официального запуска плотины "Гыз Галасы" на границе с Азербайджаном.

Россия ночью направляла два Ил-76 для помощи в поисках Раиси. Теперь оба самолета возвращаются в Жуковский.

Иностранные лидеры выражают соболезнования Ирану.

Чем запомнился Эбрахим Раиси как президент?

Политический курс Раиси — дружба с соседями и региональными союзническими державами, но не Европой и Западом. При Раиси:

· Иран стал полноправным членом ШОС

· Иран стал членом БРИКС

· Иран интегрировался как важный игрок с ЕАЭС

· Иран сумел возобновить и повысить дипотношения с рядом арабских соседей и африканских стран: Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Ливия, Судан, Джибути, Мальдивы.

· Иран забрал у англичан свой долг: £400 млн за сорванный в 1979 году контракт на поставку танков "Чифтен".

· Иран максимально увеличил добычу нефти, превысив даже досанкционный уровень: 3,4 млн баррелей в сутки.

· Иран впервые провел масштабную операцию против Израиля - произвел ракетный обстрел со своей территории.

· Российско-иранские отношения вышли на новый уровень как в военно-политическом взаимодействии, так и торговом: товарооборот между Москвой и Тегераном вырос до $4 млрд; также стал действовать безвизовый режим для туристов.

Что говорят о случившимся в Иране?

Доцент кафедры американских исследований факультета мировых исследований Тегеранского университета Фоад Изади так описывает первую реакцию в Иране на случившееся:

Вчера вечером я ходил на различные интервью в офисы СМИ, по дороге я видел, как люди на разных площадях собирались и молились за Раиси. Те, кто за него голосовал, обеспокоены, те, кто не голосовал, не хотят, чтобы президент страны уходил из жизни таким образом.

Что теперь будет в Иране?

Исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Это положение закреплено в статье 131 Конституции:

В случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев, или в случае, если срок президентства закончился, и новый президент из-за каких-либо препятствий еще не был избран, или в других подобных случаях Первый вице-президент принимает на себя полномочия и обязанности президента с одобрения Верховного Лидера. Совет, состоящий из спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента, обязан организовать избрание нового президента в течение максимум пятидесяти дней. В случае смерти первого вице-президента или других обстоятельств, мешающих ему исполнять свои обязанности, а также если у президента нет первого вице-президента, Верховным лидером должно быть назначено другое лицо на его место.

В ближайшее время правительство ИРИ проведет экстренное заседание, на котором могут быть утверждены кадровые изменения – в том числе относительно врио президента.

Кто такой Мохаммад Мохбер?

69-летний Мохаммад Мохбер Дезфули находился в должности первого вице-президента без малого три года. Обладает двумя докторскими степенями: в области экономического развития и международного права.

Мохбер был офицером в санитарных войсках КСИР в ходе ирано-иракской войны (1980-1988), руководил телекоммуникационными компаниями в провинции Хузестан на Западе Ирана, был заместителем губернатора провинции.

После переезда в Тегеран, был назначен заместителем председателя совета директоров Irancell – крупнейшей в стране телекоммуникационной компании.

Решающий скачок в карьере Мохаммада Мохбера произошел в 1998 году, когда Верховный лидер назначил его главой Штаба по исполнению приказа имама (Сетад) - полугосударственной организацией под прямым контролем Верховного лидера, профильная деятельность которой – контроль за государственной недвижимостью.

В дальнейшем имя Мохбера упоминалось в иранских СМИ в связи с производством иранской вакцины от Covid-19. Он возглавлял фонд "Баракят", занимавшийся разработкой вакцины.

В борьбе за пост первого вице-президента Мохбер опередил нескольких известных иранских политиков, таких, как Саид Джалили, и был назначен на эту должность, через пять дней после вступления в должность президента Раиси.

В 2022 году Мохбер стал членом Совета целесообразности Ирана –совещательного органа при Верховном лидере. В обязанности совета входит разрешение конфликтных ситуаций между Советом стражей конституции и парламентом.