Алиев и Раиси выступили против вмешательства в дела региона нерегиональных стран

Сегодня президенты Азербайджана и Ирана на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз, сделали несколько заявлений, касающихся не только отношений Баку и Тегерана, но и международной политики.

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал отношения Азербайджаном родственными и заметил, что у двух стран очень сильная связь, основанная на глубоких исторических, культурных и религиозных отношениях двух стран.

Враги не хотят видеть развития ни Азербайджана, ни Ирана. А мы считаем, что развитие Азербайджана - это и наше развитие

- Раиси.

Его поддержал Ильхам Алиев:

Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами. Эти усилия тщетны, и сегодняшней церемонией мы еще раз доказываем это.

Президент Азербайджана выразил мнение, что развитие любого региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих там, а вмешательство нерегиональных стран неприемлемо:

Если руководители стран, расположенных в тысячах километров отсюда, хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы.

В этой связи Алиев предостерег от неверных шагов соседнюю Армению, напомнив, что это страна на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, и результат оказался плачевным:

Страны региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству.

В свою очередь, Эбрахим Раиси акцентировал внимание на том, что ИРИ была одной из первых стран, четко заявивших, что Карабах – это территория Азербайджана. Президент Ирана выразил намерение принять участие в программе возрождения Карабахского экономического региона.

Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном.

Это дает надежду на то, что наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение. Мы приветствуем поддержку Ирана в этом вопросе

- Ильхам Алиев.

Кроме того, он сказал, что Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван (а это 25% территории Азербайджана) объявлены зонами зеленой энергии:

Создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону. У нас очень большие планы в энергетической сфере. Планируется строительство двух гидроэлектростанций мощностью 280 мегаватт.

При этом Ильхам Алиев выразил надежду на то, что разделение поровну энергетических мощностей также принесет дополнительную пользу Азербайджану и Ирану.