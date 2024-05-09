Азербайджан и Иран открыли два гидроузла на реке Араз

Церемония открытия двух гидроузлов проходит в настоящее время. В ней принимают участие президенты Азербайджана и Ирана.

В воскресенье, 19 мая, на границе Азербайджана и Ирана началась встреча президентов двух стран Ильхама Алиева и Эбрахима Раиси. Об это сказано в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского лидера.

В эти минуты с участием двух глав государств идет церемония ввода в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Гидроузлы на реке Араз

Этот проект предусматривает строительство двух гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" установленной мощностью 100 МВт и "Гыз Галасы" - 40 МВт.

Он стал самым крупным водным проектом для приграничных с Азербайджаном северо-западных районов Ирана.