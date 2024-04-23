Плотина Кыз-Каласы: Азербайджан и Иран реализовали крупнейший гидропроект

Иран заявил о запуске в ближайшее время крупнейшего совместного водного проекта с Азербайджаном – плотины Кыз-Каласы. Что это за плотина и зачем она нужна – расскажем в этом материале.

Гендиректор Региональной водной компании провинции Восточный Азербайджан Юсуф Гафарзаде объявил о скором вводе в эксплуатацию плотины Кыз-Каласы. Речь идет о крупнейшем совместном водном проекте Ирана и Азербайджана.

Эта плотина - самый важный пограничный проект на северо-западе страны. Проект полностью реализован

- иранский чиновник.

Ведется подготовка к официальной церемонии запуска. Планируется, что открытие плотины Кыз-Каласы пройдет в присутствии президентов Эбрахима Раиси и Ильхама Алиева.

Что известно о проекте?

Плотина Кыз-Каласы сооружена на водохранилище Ходаафарин в 196 км ниже по течению от плотины Араз, которая рассчитана на работу с водой объемом 1,6 млрд кубов.

Плотина представляет собой земляную конструкцию с глиняным ядром. Верхняя часть протянулась на 834 метра в длину и возвышается на 37 метров над поверхностью воды. Объект оборудован двумя блоками электростанции общей мощностью в 40 мегаватт. Среднегодовая производственная мощностьь 27 млрд кВт.ч

Плотина была спроектирована и возведена с использованием отечественных технических и инженерных знаний и способностей. Ее строительство и эксплуатация помимо ключевой задачи – обеспечения водой земель нижнего течения и процветания сельского хозяйства, - послужит экономическому развитию региона, а также повышению качества урожая и развитию туризма

– Юсуф Гафарзаде.

Экономические преимущества плотины

На протяжении нескольких лет северо-западные районы Ирана страдали от засухи. Эксперты подтверждали наличие гидроструктуры для исправления ситуации, но указывали на ее несовершенство. Плотина Кыз-Каласы, надеются они, приведет к оптимальному и сбалансированному использованию водных и почвенных ресурсов. Кроме того, Иран получит возможность в полной мере реализовать право на определенное ему количество воды, что важно при распределении водных ресурсов между двумя или несколькими приграничными государствами.

Другая проблема, которая получит шансы на решение – технологически недостаточное развитие сельскохозяйственной отрасли в Иране. Перед государством стоит задача преобразования традиционных методов земледелия в современные и индустриально усовершенствованные. Не стоит забывать и о создании приемлемых условий для жизни и быта кочевников. За счет увеличения доходов домохозяйств предполагается создание рабочих мест для более чем 40 тыс. человек, снижение вынужденной миграции. Иранские власти рассчитывают также и на развитие производств в нескольких провинциях. Все эти процессы должна запустить плотина Кыз-Каласы.

Международное значение плотины

Плотина Гыз-Каласы находится в 220 км к северо-востоку от Тебриза и в 12 км ниже по течению от плотины Ходаафринского водохранилища на реке Араз. Граница с Азербайджаном совсем близко. Созданы условия для совместной эксплуатации объекта, подчеркнул Юсуф Гафарзаде.

Предполагается, что Кыз-Каласы встроится в гидросистемы Ирана и Азербайджана, став их неотъемлемой частью. В планах иранских гидрографов достичь максимальной эффективности от эксплуатации плотины путем ее соединения с каналом и водной системой Пайаб. Цель – бесперебойное орошение сельскохозяйственных земель площадью 74 тыс. гектаров, 62 из них приходятся на долю провинции Ардебиль, а 62 – на провинцию Восточный Азербайджан.