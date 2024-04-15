Вестник Кавказа

Участок Решт-Астара коридора Север-Юг будет открыт в 2027-2028 году

Участок Решт-Астара коридора Север-Юг будет открыт в 2027-2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минтранса России назвал примерные сроки завершения строительства железнодорожного участка Решт-Астара, работу над которым РФ ведет совместно с Ираном.

Участок Решт-Астара, который станет завершающим звеном коридора Север-Юг, будет завершен, по предварительным оценкам, в 2027-2028 годах, заявил российский министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, работы по созданию этого отрезка уже ведутся совместно российской и иранской стороной. Протяженность участка составляет 162 км.

"И параллельно азербайджанская сторона улучшает свою часть дороги, которая сегодня позволяет провозить 7 млн т. Мы хотим увеличить до 15 млн т и больше, все зависит от той грузовой базы, которая пойдет по этому пути"

– Савельев

Министр уточнил, что в будущем планируется нарастить этот показатель до 60 и даже 100 млн т. Увеличение будет вестись в несколько этапов, в соответствие с ростом грузопотока и расширением потребности.

Чиновник резюмировал, что российская сторона возлагает большие надежды на МТК Север-Юг и рассчитывает, что он станет одним из ключевых маршрутов.

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