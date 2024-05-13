Что известно на сейчас о крушении вертолета с президентом Ирана

Американский вертолет Bell 212, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил аварийную посадку на границе Азербайджана и ИРИ в районе Верзеган накануне вечером 19 мая. Иранская делегация во главе с руководителем страны возвращалась из Азербайджанской Республики, где состоялось открытие плотины на реке Араз.
Долгое время спасатели не могли подобраться к месту, где располагался вертолет. Поисковую операцию осложняли погодные условия – из-за тумана и дождя видимость была снижена до 5 м.
Иранские СМИ заявляли, что помимо экстренных служб поисками машины занимался Корпус стражей исламской революции, местные жители и группы народного ополчения "Басидж".
Сообщалось, что на связь вышли два пассажира, которые были на борту вертолета.
С помощью турецкого беспилотного аппарата был обнаружен источник тепла, который был расположен недалеко от иранской деревни Тавиль в 30 км от границы Азербайджана.
Предполагалось, что тепло могло исходить от вертолета, который перевозил президента Ирана.
Далее эта информация была опровергнута.
Затем ряд иранских СМИ заявили, что обломки вертолета были найдены в гуще деревьев. Были опубликованы первые фото и видео с места жесткой посадки, на которых видно, что основная часть вертолета полностью сгорела.
Общество Красного Полумесяца в Иране объявило всех пассажиров и экипаж машины погибшими.
Также о смерти лидера Ирана и всех, кто был на борту, заявил вице-президент ИРИ Мохсен Мансури.
Иранское агентство Tasnim опубликовало информацию о том, что началось опознание тел погибших. По данным портала, на борту находилось 9 человек.
Поисковая операция была объявлена завершенной. Тела погибших были отправлены на опознание в Тебриз.
На борту вертолета вместе с президентом республики находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Реакция властей Ирана на гибель президента
Власти Исламской Республики Ирана организовали экстренное совещание после заявления о гибели президента.
Ряд стран направили соболезнования в связи со смертью Раиси. В свою очередь, министерство иностранных дел республики выразило признательность за поддержку иранского народа.
Было объявлено, что до выборов президента, которые состоятся через 50 дней, исполнять обязанности руководителя страны будет вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер.
В это же время фондовая биржа Тегерана остановила торги.
При этом власти республики заявили, что работа кабинета министров продолжится в обычном режиме.
Реакция мирового сообщества на гибель Эбрахима Раиси
Европейский союз с начала поисковой операции заявил о том, что следит за происходящим и содействует Ирану с помощью спутниковой системы.
Также свою помощь в поисках вертолета предложили Ирак, Турция, Азербайджана, Узбекистан, Армения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия, Катар, Оман, Китай, Туркменистан и Таджикистан.
Также власти США заявили, что лидер страны Джо Байден был проинформирован о произошедшем инциденте.
В свою очередь, Израиль публиковал данные о том, что страна не причастна к ЧП с вертолетом президента Ирана.
Реакция России
Российский лидер Владимир Путин поручил МЧС страны отправить 50 спасателей и спецтехнику в регион, где произошла авиакатастрофа.
Ранним утром в понедельник специалисты РФ отправились в Иран спецбортом. Позднее из аэропорта Жуковский вылетел второй самолет.
Спустя несколько часов в МЧС РФ заявили, что спецборты возвращаются обратно.