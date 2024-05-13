Что известно на сейчас о крушении вертолета с президентом Ирана

В воскресенье вечером вертолет, который перевозил президента Ирана, совершил жесткую посадку на границе ИРИ и Азербайджана. Поиски машины продолжались всю ночь и завершились рано утром в понедельник. В результате инцидента все члены экипажа и пассажиры погибли.

Американский вертолет Bell 212, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил аварийную посадку на границе Азербайджана и ИРИ в районе Верзеган накануне вечером 19 мая. Иранская делегация во главе с руководителем страны возвращалась из Азербайджанской Республики, где состоялось открытие плотины на реке Араз.

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Долгое время спасатели не могли подобраться к месту, где располагался вертолет. Поисковую операцию осложняли погодные условия – из-за тумана и дождя видимость была снижена до 5 м.

Иранские СМИ заявляли, что помимо экстренных служб поисками машины занимался Корпус стражей исламской революции, местные жители и группы народного ополчения "Басидж".

Сообщалось, что на связь вышли два пассажира, которые были на борту вертолета.

С помощью турецкого беспилотного аппарата был обнаружен источник тепла, который был расположен недалеко от иранской деревни Тавиль в 30 км от границы Азербайджана.

Предполагалось, что тепло могло исходить от вертолета, который перевозил президента Ирана.

Далее эта информация была опровергнута.

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Затем ряд иранских СМИ заявили, что обломки вертолета были найдены в гуще деревьев. Были опубликованы первые фото и видео с места жесткой посадки, на которых видно, что основная часть вертолета полностью сгорела.

Общество Красного Полумесяца в Иране объявило всех пассажиров и экипаж машины погибшими.

Также о смерти лидера Ирана и всех, кто был на борту, заявил вице-президент ИРИ Мохсен Мансури.

Иранское агентство Tasnim опубликовало информацию о том, что началось опознание тел погибших. По данным портала, на борту находилось 9 человек.

Поисковая операция была объявлена завершенной. Тела погибших были отправлены на опознание в Тебриз.

На борту вертолета вместе с президентом республики находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

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Реакция властей Ирана на гибель президента

Власти Исламской Республики Ирана организовали экстренное совещание после заявления о гибели президента.

Ряд стран направили соболезнования в связи со смертью Раиси. В свою очередь, министерство иностранных дел республики выразило признательность за поддержку иранского народа.

Было объявлено, что до выборов президента, которые состоятся через 50 дней, исполнять обязанности руководителя страны будет вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер.

В это же время фондовая биржа Тегерана остановила торги.

При этом власти республики заявили, что работа кабинета министров продолжится в обычном режиме.

Реакция мирового сообщества на гибель Эбрахима Раиси

Европейский союз с начала поисковой операции заявил о том, что следит за происходящим и содействует Ирану с помощью спутниковой системы.

Также свою помощь в поисках вертолета предложили Ирак, Турция, Азербайджана, Узбекистан, Армения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия, Катар, Оман, Китай, Туркменистан и Таджикистан.

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Также власти США заявили, что лидер страны Джо Байден был проинформирован о произошедшем инциденте.

В свою очередь, Израиль публиковал данные о том, что страна не причастна к ЧП с вертолетом президента Ирана.

Реакция России

Российский лидер Владимир Путин поручил МЧС страны отправить 50 спасателей и спецтехнику в регион, где произошла авиакатастрофа.

Ранним утром в понедельник специалисты РФ отправились в Иран спецбортом. Позднее из аэропорта Жуковский вылетел второй самолет.

Спустя несколько часов в МЧС РФ заявили, что спецборты возвращаются обратно.

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