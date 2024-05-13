Останки президента Ирана и главы МИД направили в Тебриз

Иранские спасатели завершили поиск тел погибших при падении президентского вертолета. Их тела направлены в Тебриз.

В Иране заявили, что в результате поисковой операции были найдены тела всех погибших при падении вертолета президента Ирана.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск тел завершен»

– глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Напомним, что накануне вертолет главы ИРИ совершил жесткую посадку на северо-западе страны. В результате погибли все находящиеся на борту, в том числе президент Ирана и глава иранского внешнеполитического ведомства.