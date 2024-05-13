В России призвали не исключать версию убийства Раиси

Леонид Слуцкий заявил о том, что нельзя исключать ни одну из версий. В том числе и ту, что гибель президента Ирана была следствием «преступного умысла».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что сейчас в деле гибели президента Ирана нельзя исключать ни одну из версий, в том числе, и ту, согласно которой причиной крушения вертолета стал «преступный умысел».

«Крушение вертолета, перевозившего президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна - огромная трагедия. Что стало ее причиной – погодные условия или преступный умысел – разберется следствие»

– Леонид Слуцкий

Также парламентарий выразил глубокие соболезнования всему народу Ирана в связи с гибелью президента страны.