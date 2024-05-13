Вестник Кавказа

Официально: президент Ирана погиб

Президент Ирана Ибрагим Раиси
Согласно официальным данным, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате жесткой посадки вертолета. Также погибли все, кто находился на борту вертолета: глава МИД республики, глава провинции Восточный Азербайджан и пятничный имам города Тебриз.

Согласно официальным данным, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате жесткой посадки вертолета. В настоящее время проводится работа по опознанию тел жертв крушения вертолета.

Напомним, что на борту совершившего жесткую посадку вертолета, помимо иранского лидера находились также глава МИД республики, глава провинции Восточный Азербайджан и пятничный имам города Тебриз.

Вертолет с президентом на борту, который направлялся в пограничный район для открытия плотины Кадафрин, разбился на обратном пути в Тебриз. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Обязанности президента Ирана будет выполнять первый вице-президент

Обязанности президента Ирана будет выполнять первый вице-президент

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Никто не выжил в крушении вертолета с президентом Ирана

Никто не выжил в крушении вертолета с президентом Ирана

Найден вертолет президента Ирана Раиси

Найден вертолет президента Ирана Раиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы