Вестник Кавказа

Найден вертолет президента Ирана Раиси

Предположительно вертолет Раиси
© Фото: Иранские СМИ
В провинции Восточный Азербайджан обнаружен совершивший накануне жесткую посадку вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси и другие чиновники. Фото публикуют иранские СМИ.

Глава иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд сообщил об обнаружении вертолета президента, накануне совершившего жесткую посадку в горной местности провинции Восточный Азербайджан.

Информацию подтвердил командующий КСИР.

Фото, на котором предположительно виден севший вертолет, публикуют иранские агентства ISNA, Mehr, Fars и Tasnim.

Спасатели направляются к вертолету. По словам Коливанда, им осталось преодолеть порядка 2 км. Он добавил, что условия, в которых в данный момент находится вертолет , "нельзя назвать хорошими".

Глава Красного Полумесяца уточнил, что спасатели работали всю ночь, несмотря на сложную погоду (дождь и туман не прекращаются) и темноту.

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