Найден вертолет президента Ирана Раиси

В провинции Восточный Азербайджан обнаружен совершивший накануне жесткую посадку вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси и другие чиновники. Фото публикуют иранские СМИ.
Глава иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд сообщил об обнаружении вертолета президента, накануне совершившего жесткую посадку в горной местности провинции Восточный Азербайджан.
Информацию подтвердил командующий КСИР.
Фото, на котором предположительно виден севший вертолет, публикуют иранские агентства ISNA, Mehr, Fars и Tasnim.
Спасатели направляются к вертолету. По словам Коливанда, им осталось преодолеть порядка 2 км. Он добавил, что условия, в которых в данный момент находится вертолет , "нельзя назвать хорошими".
Глава Красного Полумесяца уточнил, что спасатели работали всю ночь, несмотря на сложную погоду (дождь и туман не прекращаются) и темноту.