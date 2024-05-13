Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана: что известно сейчас?

С момента появления сообщений о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана на борту прошло около пяти часов – информации о состоянии Эбрахима Раиси и других пассажиров все еще нет, а спасатели лишь приближаются к месту ЧП. Что известно о происшествии на данный момент?

Вертолет, на борту которого летели президент Эбрахим Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников, в том числе глава МИД, совершил жесткую посадку сегодня днем. Новости об этом начали поступать примерно в 16.30 по времени Тегерана (около 16.00 мск).

Предварительная причина инцидента была очевидна – это сильный туман, окутавший район ЧП. Тот же туман затруднил спасательную операцию, которую было невозможно вести с воздуха. Поэтому на место направились отряды быстрого реагирования – на автомобилях и пешком. Позже к операции присоединились военные и альпинисты.

Поиски осложняются сложным рельефом. Вскоре после происшествия наступила темнота, пошел дождь, который размыл дороги. Тем не менее, поиски продолжаются.

Информации о состоянии летевших на вертолете пока нет. Как заявил IRNA иранский чиновник, после посадки удалось связаться с двумя пассажирами. С кем именно получилось выйти на связь, он не уточнил.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что надеется: Аллах вернет Раиси и его соратников иранскому народу. Он призвал всех молиться, а также подчеркнул, что если народ не будет волноваться, то никаких сбоев в жизни государства не произойдет.

По ходу поисковой операции возникают фейковые новости. Так, еще днем сообщалось, что посадка прошла успешно и Раиси едет на автомобиле в Тебриз – эти данные оказались неверны. Около 21.00 по времени Тегерана появилось сообщение, что вертолет найден, однако Оперштаб Красного Полумесяца официально опроверг эту новость. По последним данным, радиус поисков составляет два километра.

Международная реакция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве внимательно следят за новой информацией о судьбе пассажиров пропавшего вертолета.

Дипломат подчеркнула, что в России искренне надеются: летевшие в вертолете выжили.

"Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента"

– Захарова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан глубоко обеспокоен известием о жесткой посадке вертолета с Раиси. Он подчеркнул, что Баку готов оказать любую поддержку Тегерану.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален случившимся. Он заверил, что Анкара готова предоставить любую необходимую поддержку. Глава государства выразил надежду, что получит хорошие новости как можно скорее.

О поддержке Ирана заявили также Саудовская Аравия, Индия, Пакистан, Катар, Ирак, Армения и Йемен. В ЕС и США сообщили, что следят за ситуацией.