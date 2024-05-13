Иранские спасатели определили точное место ЧП с вертолетом Раиси

Спасатели определили, где именно находится вертолет, на борту которого летел президент Ирана Эбрахим Раиси и который совершил жесткую посадку в горах недалеко от города Верзеган (Восточный Азербайджан).
Как сообщает Tasnim, экстренные службы определили точное местонахождение вертолета. Авария случилась у села Узи, расположенного в знаменитых лесах Арсбарана.
Изначально туда направил спасательный вертолет, но доступ к месту ЧП по воздуху был затруднен из-за погоды, и его пришлось вернуть.
Теперь туда выдвинулись машины скорой помощи – в общей сложности 8 автомобилей.
Иранские СМИ публикуют кадр из трансляции IRIB с места событий: за спиной корреспондента виден непроницаемый туман.
По словам главы иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейна Коливанда, из-за погоды поиски ведут пешие группы – в общей сложности их 40.
ISNA публикует видео, снятое такой группой.