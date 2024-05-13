Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Иранские государственные СМИ сообщают о ЧП с вертолетом, в котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Детали инцидента пока не известны.

ЧП, возможно, произошло с иранским президентом, когда он летел в вертолете, об этом сообщают иранские СМИ.

Как передает телеканал IRIB, вертолет с Эбрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку.

На место происшествия отправились спасатели. Однако уточняется, что попасть туда нелегко из-за плохих погодных условий, а точнее тумана – об этом рассказал глава МВД Ахмад Вахиди.

По данным IRNA, жесткая посадка произошла у города Верзеган, который находится недалеко от границы с Азербайджаном. Издание отмечает, что с президентом также летел иранский министр иностранных дел.

Tasnim уточняет, что вертолетов было в общей сложности три. Два из них добрались до места назначения.

Кроме того, агентство утверждает, что в результате аварии может не быть жертв. По его данным, один из приближенных Раиси связался с внешним миром уже после посадки, по спутниковой связи.

Иранское агентство Mehr уточняет, что некоторое время назад вертолет, в котором летел Раиси, сел в северной части Восточного Азербайджана, так как полет стал невозможен из-за тумана. В данный же момент, по его сведениям, автоколонна с иранским президентом, а также главой МИД, направляется в Тебриз.

Немного позже Вахиди подтвердил, что спутники Раиси выходили на связь, но уточнил, что из-за сложного рельефа трудно поддерживать связь. Он выразил надежду, что спасатели скоро доберутся до места ЧП, после чего появится более точная информация.

Иранские СМИ публикуют видео поисковой операции.

Ранее сегодня Эбрахим Раиси и президент Азербайджана Ильхам Алиев открыли два гидроузла на реке Араз: Худаферин и Гыз Галасы.