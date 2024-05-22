Раиси был надежным партнером – Путин

Владимир Путин на ПМЭФ сообщил, что отношения России и Ирана развиваются очень хорошо. Он также назвал погибшего президента ИРИ надежным партнером.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече с главами информационных агентств, рассказал об отношениях Москвы и Тегерана.

Президент сообщил, что российско-иранские отношения развиваются очень хорошо. Он добавил, что это касается множества направлений.

Путин также рассказал об отношениях с бывшим иранским президентом Эбрахимом Раиси, который погиб в результате крушения вертолета 19 мая.

Глава государства отметил, что у Москвы были надежные и деловые отношения с погибшим руководителем Исламской Республики. Он назвал Раиси надежным партнером.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на встречу с новым президентом Ирана. Путин уверен, что с ними получится найти общий язык и страны продолжат реализовывать намеченные планы.